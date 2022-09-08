Hairclipper series 3000

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CP0916
Justerbar hårkam til hårklipperen
Med denne justerbare kammen til hårklipperen får du garantert presisjon for resultatet du ønsker.
Grå
Hårlengde: 1–23 mm
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.