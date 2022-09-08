ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

45 dagers angrerett

Alle serier

Meld deg på nå

Få tidlig tilgang til vårt Black Friday-salg

07

d

Dager

06

t

Timer

:

05

m

Minutter

:

32

s

Sekunder

  • Enkeltbilde av produkt
  • Enkeltbilde av produkt

Hairclipper series 3000Justerbar skjeggkam 1–23 mm

CP0916

Justerbar hårkam til hårklipperen

Med denne justerbare kammen til hårklipperen får du garantert presisjon for resultatet du ønsker.

Se alle fordeler

Kompatible produkter

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Hårklipper

HC3510/15

Se nedenfor for kompatibilitet

Justerbar hårkam til hårklipperen

  • Grå

  • Hårlengde: 1–23 mm

Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips

Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.

Tekniske spesifikasjoner

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.