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Pusset opp
GC9642/60R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Trykk på maks. 7,2 bar
Dampstøt på opptil 490 g
Vannbeholder på 1,8 l
Avtakbar vannbeholder
Nå kan du få en svært rask strykeopplevelse med revolusjonerende teknologi. Den kraftige og kontinuerlige dampen håndterer selv de mest gjenstridige skrukkene, og tykkere stoffer jevnes enkelt og raskt ut. I tillegg kan du få ekstra dampstøt om nødvendig, som er perfekt for vertikal damping eller vanskelige skrukker.
Den avtakbare vannbeholderen gjør det enkelt å fylle på vann når som helst uten å stoppe apparatet. Den har et stort påfyllingshull, slik at du enkelt kan fylle vannbeholderen under springen. Den har en kapasitet på 1,8 l, noe som er nok til opptil 2 timers kontinuerlig bruk uten at du trenger å fylle på beholderen.
Med ECO-modusen kan du spare strøm uten å gå på akkord med strykeresultatene. ECO-modusen bruker en mindre mengde damp, men likevel nok til at du kan stryke alle plaggene dine.