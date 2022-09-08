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  • Enkel stryking. Raske resultater.
  • Enkel stryking. Raske resultater.

Pusset opp

PerfectCare EliteStrykejern med dampstasjon

GC9642/60R1

1 pris

Enkel stryking. Raske resultater.
​PerfectCare Elite fra Philips gir enkel stryking og raske resultater. Med OptimalTEMP-teknologi kan du nå stryke alt fra dongeribukser til silke uten temperaturinnstilling. Garantert ingen svimerker på alle plagg som kan strykes.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Enkel stryking. Raske resultater.

Enkel stryking. Raske resultater.

  • Trykk på maks. 7,2 bar

  • Dampstøt på opptil 490 g

  • Vannbeholder på 1,8 l

  • Avtakbar vannbeholder

Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker

Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker

Nå kan du få en svært rask strykeopplevelse med revolusjonerende teknologi. Den kraftige og kontinuerlige dampen håndterer selv de mest gjenstridige skrukkene, og tykkere stoffer jevnes enkelt og raskt ut. I tillegg kan du få ekstra dampstøt om nødvendig, som er perfekt for vertikal damping eller vanskelige skrukker.

Stor avtakbar vannbeholder for enkel påfylling

Stor avtakbar vannbeholder for enkel påfylling

Den avtakbare vannbeholderen gjør det enkelt å fylle på vann når som helst uten å stoppe apparatet. Den har et stort påfyllingshull, slik at du enkelt kan fylle vannbeholderen under springen. Den har en kapasitet på 1,8 l, noe som er nok til opptil 2 timers kontinuerlig bruk uten at du trenger å fylle på beholderen.

Spar energi med ECO-modusen

Spar energi med ECO-modusen

Med ECO-modusen kan du spare strøm uten å gå på akkord med strykeresultatene. ECO-modusen bruker en mindre mengde damp, men likevel nok til at du kan stryke alle plaggene dine.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.