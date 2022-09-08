Stor avtakbar vannbeholder for enkel påfylling

Den avtakbare vannbeholderen gjør det enkelt å fylle på vann når som helst uten å stoppe apparatet. Den har et stort påfyllingshull, slik at du enkelt kan fylle vannbeholderen under springen. Den har en kapasitet på 1,8 l, noe som er nok til opptil 2 timers kontinuerlig bruk uten at du trenger å fylle på beholderen.