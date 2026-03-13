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PerfectCare Elite Strykejern med dampstasjon
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GC9642/60R1
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UK Declaration of Conformity
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
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Hvordan rengjør jeg strykesålen på Philips-strykejernet med dampgenerator
Philips-dampgeneratoren lager en pumpelyd og/eller en metallisk skranglelyd
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