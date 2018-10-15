OptimalTEMP-teknologi: Garantert ingen svimerker, ingen innstillinger

Takket være OptimalTEMP-teknologien kan vi garantere at dette strykejernet aldri vil gi svimerker på noe som helst stoff som kan strykes. Du kan trygt stryke alt fra dongeri til silke, fra lin til kasjmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å måtte sortere klærne eller vente på at temperaturen skal justeres. Dampstrykejern fra Philips med OptimalTEMP gjør strykingen enklere og raskere. Strykejernet er testet av uavhengige tekstileksperter.