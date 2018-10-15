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Pusset opp
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3000 W
70 g/min kontinuerlig damp
Dampstøt på 260 g
SteamGlide Advanced strykesåle
Takket være OptimalTEMP-teknologien kan vi garantere at dette strykejernet aldri vil gi svimerker på noe som helst stoff som kan strykes. Du kan trygt stryke alt fra dongeri til silke, fra lin til kasjmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å måtte sortere klærne eller vente på at temperaturen skal justeres. Dampstrykejern fra Philips med OptimalTEMP gjør strykingen enklere og raskere. Strykejernet er testet av uavhengige tekstileksperter.
Velg mellom flere dampmoduser. DynamiQ-modus gir automatisk den perfekte mengden damp når du trenger det, Max-modus fjerner vanskelige skrukker med kraftig kontinuerlig damp, ECO-dampmodus med minimal kontinuerlig damp sparer opptil 20 % energi, og OFF-modus skrur av dampen
DynamiQ-sensoren, den mest avanserte bevegelsessensoren som brukes i dampstrykejern, vet nøyaktig hvordan strykejernet beveger seg, og når det står stille. Under strykingen slipper DynamiQ-dampmodusen automatisk ut den perfekte mengden damp ved behov, for raskere strykeresultater. Dampen starter automatisk når strykejernet er i bevegelse, og stopper når du ikke beveger det, for maksimal brukervennlighet og enkel stryking.
På alle strykbare stoffer
Sammenlignet med GC4910