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  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
  • Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet

Pusset opp

Azur EliteDampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi

GC5036/20R1

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

1 pris

Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet
Kraftig, intelligent strykejern for perfekte resultater enda raskere. Du kan stryke alt fra dongeribukser til silke uten at du risikerer svimerker, takket være OptimalTEMP-teknologien. Avansert DynamiQ-dampmodus sikrer at du får den perfekte mengden damp når du trenger det*
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Det smarteste og kraftigste dampstrykejernet

  • 3000 W

  • 70 g/min kontinuerlig damp

  • Dampstøt på 260 g

  • SteamGlide Advanced strykesåle

OptimalTEMP-teknologi: Garantert ingen svimerker, ingen innstillinger

OptimalTEMP-teknologi: Garantert ingen svimerker, ingen innstillinger

Takket være OptimalTEMP-teknologien kan vi garantere at dette strykejernet aldri vil gi svimerker på noe som helst stoff som kan strykes. Du kan trygt stryke alt fra dongeri til silke, fra lin til kasjmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å måtte sortere klærne eller vente på at temperaturen skal justeres. Dampstrykejern fra Philips med OptimalTEMP gjør strykingen enklere og raskere. Strykejernet er testet av uavhengige tekstileksperter.

Praktiske dampmoduser: DynamiQ, MAX, ECO og OFF

Praktiske dampmoduser: DynamiQ, MAX, ECO og OFF

Velg mellom flere dampmoduser. DynamiQ-modus gir automatisk den perfekte mengden damp når du trenger det, Max-modus fjerner vanskelige skrukker med kraftig kontinuerlig damp, ECO-dampmodus med minimal kontinuerlig damp sparer opptil 20 % energi, og OFF-modus skrur av dampen

DynamiQ-modus, intelligent damputslipp for perfekte resultater

DynamiQ-modus, intelligent damputslipp for perfekte resultater

DynamiQ-sensoren, den mest avanserte bevegelsessensoren som brukes i dampstrykejern, vet nøyaktig hvordan strykejernet beveger seg, og når det står stille. Under strykingen slipper DynamiQ-dampmodusen automatisk ut den perfekte mengden damp ved behov, for raskere strykeresultater. Dampen starter automatisk når strykejernet er i bevegelse, og stopper når du ikke beveger det, for maksimal brukervennlighet og enkel stryking.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. På alle strykbare stoffer

  2. Sammenlignet med GC4910