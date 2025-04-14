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Azur Elite Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi
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GC5036/20R1
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Kraftig, intelligent strykejern for perfekte resultater enda raskere. Du kan stryke alt fra dongeribukser til silke uten at du risikerer svimerker, takket være OptimalTEMP-teknologien. Avansert DynamiQ-dampmodus sikrer at du får den perfekte mengden damp når du trenger det*
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Hvordan avkalker jeg dampstrykejernet fra Philips?
Slik rengjør du vannbeholderen til Philips-strykejernet med dampgenerator
Slik rengjør du strykesålen på damp-/tørkejernet fra Philips
Philips-dampstrykejernet varmes ikke opp lenger
Philips-strykejernet med dampgenerator fjerner ikke skrukker
Lampen som indikerer at Philips-dampstrykejernet er klart, blinker.
Calc-Clean-lampen på Philips-dampstrykejernet fortsetter å blinke
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