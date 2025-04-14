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Azur Elite Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi

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Azur EliteDampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi

GC5036/20R1

Azur Elite Dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi

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Håndbøker og dokumentasjon

Kraftig, intelligent strykejern for perfekte resultater enda raskere. Du kan stryke alt fra dongeribukser til silke uten at du risikerer svimerker, takket være OptimalTEMP-teknologien. Avansert DynamiQ-dampmodus sikrer at du får den perfekte mengden damp når du trenger det*

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  • 14 April 2025

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