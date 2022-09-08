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  • Originalt EPA12-erstatningsfilter fra Philips
  • Originalt EPA12-erstatningsfilter fra Philips
  • Originalt EPA12-erstatningsfilter fra Philips
  • Originalt EPA12-erstatningsfilter fra Philips

Utgått

s-filter® utblåsningsfilter

FC8031/00

Originalt EPA12-erstatningsfilter fra Philips
Philips EPA12-filteret fanger opp 99,5 % av de minste støvpartiklene, slik at du får støvfrie omgivelser. Hvis du vil ha optimal ytelse, bør filteret byttes ut en gang i året.
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EPA12-filteret fanger opp over 99,5 % av små støvpartikler

Originalt EPA12-erstatningsfilter fra Philips

  • 1 x HEPA12 utblåsningsfilter

  • s-filter® standard størrelse

  • Holder på > 99,5 % av støvet

s-filter® standard størrelse for enkel utskiftning

s-filter® er det standard utblåsningsfilteret som er mest tilgjengelig og enkelt å gjenkjenne på grunn av logoen. Det passer til flere ulike støvsugere fra Philips, i tillegg til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.

HEPA12 utblåsningsfilter for utmerket filtrering

HEPA12 utblåsningsfilter for utmerket filtrering

EPA12-filteret fanger opp med enn 99,5 % av fint støv før luften går ut i rommet igjen. Dette resulterer i ren og støvfri luft i hjemmet ditt. Filteret bør byttes ut én gang i året.

Bytt ut én gang i året for å opprettholde prestasjonen

Bytt ut én gang i året for å opprettholde prestasjonen

Vi anbefaler at du bytter ut filteret én gang i året for optimal ytelse og filtrering.

Tekniske spesifikasjoner

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