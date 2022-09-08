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Utgått
FC8031/00
FC8780/19R1
FC8786/09R1
FC8785/09R0
FC8781/09R1
FC8955/09R1
FC8781/19R1
FC9920/69R1
FC8782/09R1
FC8780/09
FC8784/09
1 x HEPA12 utblåsningsfilter
s-filter® standard størrelse
Holder på > 99,5 % av støvet
s-filter® er det standard utblåsningsfilteret som er mest tilgjengelig og enkelt å gjenkjenne på grunn av logoen. Det passer til flere ulike støvsugere fra Philips, i tillegg til støvsugere fra Electrolux, AEG, Volta og Tornado.
EPA12-filteret fanger opp med enn 99,5 % av fint støv før luften går ut i rommet igjen. Dette resulterer i ren og støvfri luft i hjemmet ditt. Filteret bør byttes ut én gang i året.
Vi anbefaler at du bytter ut filteret én gang i året for optimal ytelse og filtrering.
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