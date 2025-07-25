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s-filter® utblåsningsfilter

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s-filter® utblåsningsfilter

FC8031/00

s-filter® utblåsningsfilter

Utgått

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Håndbøker og dokumentasjon

Philips EPA12-filteret fanger opp 99,5 % av de minste støvpartiklene, slik at du får støvfrie omgivelser. Hvis du vil ha optimal ytelse, bør filteret byttes ut en gang i året.

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  • 25 July 2025

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