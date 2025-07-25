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s-filter® utblåsningsfilter
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FC8031/00
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Philips EPA12-filteret fanger opp 99,5 % av de minste støvpartiklene, slik at du får støvfrie omgivelser. Hvis du vil ha optimal ytelse, bør filteret byttes ut en gang i året.
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