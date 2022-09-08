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Pusset opp
FC6823/01R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Munnstykke med 360° suging
25,2 V, opptil 65 min driftstid
2-i-1: støvsuger og håndholdt
TurboPet-munnstykke
25,2 V litiumionbatterier med høy ytelse gir opptil 65 minutter driftstid i økomodus, 30 min i normal modus og 21 min i Turbo-modus før du må lade.
Tilbehøret er enkelt å bruke med ett klikk. Den avtakbare, håndholdte enheten gjør at SpeedPro Max er to støvsugere i én og samme enhet. Børstetilbehøret er integrert i røret, så det alltid er tilgjengelig.
Støvsugerens støvbeholder kan enkelt tas av og tømmes på en hygienisk måte uten at støvet spres.
Testet mot de ti mestselgende trådløse håndholdte støvsugerne > 300 € i Tyskland 2017. Testen er utformet av Philips med tanke på tørrengjøring av møkkete harde gulv, basert på den internasjonale standarden IEC60312-1. jan. 2018.