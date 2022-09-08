Den raskeste rengjøringen uten strømledning*

SpeedPro Max er en revolusjonerende støvsuger. Munnstykket med 360° suging samler opp mer smuss for hvert tak, også når du beveger støvsugeren bakover, forover og langs kanter og møbler. Bruk mindre tid på å støvsuge større arealer, både med tepper og harde gulv.