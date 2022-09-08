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  • Den raskeste rengjøringen uten strømledning*

Pusset opp

SpeedPro MaxHåndstøvsuger

FC6823/01R1

Den raskeste rengjøringen uten strømledning*
SpeedPro Max er en revolusjonerende støvsuger. Munnstykket med 360° suging samler opp mer smuss for hvert tak, også når du beveger støvsugeren bakover, forover og langs kanter og møbler. Bruk mindre tid på å støvsuge større arealer, både med tepper og harde gulv.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

med munnstykke med 360° suging

Den raskeste rengjøringen uten strømledning*

  • Munnstykke med 360° suging

  • 25,2 V, opptil 65 min driftstid

  • 2-i-1: støvsuger og håndholdt

  • TurboPet-munnstykke

Opptil 65 minutters rengjøring med 25 V litiumionbatterier

Opptil 65 minutters rengjøring med 25 V litiumionbatterier

25,2 V litiumionbatterier med høy ytelse gir opptil 65 minutter driftstid i økomodus, 30 min i normal modus og 21 min i Turbo-modus før du må lade.

Integrert håndholdt enhet, fugemunnstykke og børste

Integrert håndholdt enhet, fugemunnstykke og børste

Tilbehøret er enkelt å bruke med ett klikk. Den avtakbare, håndholdte enheten gjør at SpeedPro Max er to støvsugere i én og samme enhet. Børstetilbehøret er integrert i røret, så det alltid er tilgjengelig.

Unik form på støvbeholderen gjør at støvet ikke spres når beholderen tømmes

Unik form på støvbeholderen gjør at støvet ikke spres når beholderen tømmes

Støvsugerens støvbeholder kan enkelt tas av og tømmes på en hygienisk måte uten at støvet spres.

Tekniske spesifikasjoner

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  • Tips om sunn livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mot de ti mestselgende trådløse håndholdte støvsugerne > 300 € i Tyskland 2017. Testen er utformet av Philips med tanke på tørrengjøring av møkkete harde gulv, basert på den internasjonale standarden IEC60312-1. jan. 2018.