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SpeedPro Max Håndstøvsuger
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FC6823/01R1
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Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Jeg kan ikke åpne støvbeholderen til den trådløse Philips-støvsugeren
Den trådløse Philips 8000-støvsugeren har lav sugeeffekt
Den trådløse Philips 7000-støvsugeren har lav sugeeffekt
Sånn rengjøres den trådløse Philips-støvsugeren fra 7000-serien
Den trådløse støvsugeren min fra Philips glir ikke godt på tepper
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