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Utgått
FC6142/01
4,8 V-batteri
Poseløs og virvlende
Fugemunnstykke, børstemunnstykke, nal
Våt og tørr
Du kan oppbevare Philips Mini Vac på en praktisk ladebase, montert på en vegg eller plassert på et bord. Dette betyr at Mini Vac, med det kraftige oppladbare batteriet, alltid er klar til bruk.
Den virvlende luftstrømmen uten pose holder skitten inne og roterer for å sikre optimal, høy sugeevne og en varig rengjøringsytelse. Filtreringssystemet i to trinn sikrer at når skitten først er inne, slipper den ikke ut igjen. Det første filteret blokkerer det meste av skitten, mens det andre filteret fanger de finere støvpartiklene.
Den aerodynamiske utformingen av munnstykket til Philips MiniVac er konstruert for å sikre en optimal oppsamling av selv de fineste støvpartiklene. Den ergonomiske formen på munnstykket hjelper deg med å rengjøre selv på stedene som er vanskelige å nå.
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