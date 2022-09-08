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  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
  • Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat

Utgått

MiniVacHåndstøvsuger

FC6142/01

Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat
Få et bedre rengjøringsresultat med den kraftige Philips MiniVac Wet&Dry-støvsugeren på 4,8 V. Rengjør både flytende søl og tørr skitt med vått-og-tørt-systemet. Det aerodynamiske munnstykket sørger for at støv fanges opp svært godt.
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Våt- og tørrrsystem og aerodynamisk munnstykke

Kraftig MiniVac for et bedre rengjøringsresultat

  • 4,8 V-batteri

  • Poseløs og virvlende

  • Fugemunnstykke, børstemunnstykke, nal

  • Våt og tørr

Slank ladebase (for vegg og bord)

Slank ladebase (for vegg og bord)

Du kan oppbevare Philips Mini Vac på en praktisk ladebase, montert på en vegg eller plassert på et bord. Dette betyr at Mini Vac, med det kraftige oppladbare batteriet, alltid er klar til bruk.

Totrinns virvlende luftstrøm uten pose for optimal filtrering

Totrinns virvlende luftstrøm uten pose for optimal filtrering

Den virvlende luftstrømmen uten pose holder skitten inne og roterer for å sikre optimal, høy sugeevne og en varig rengjøringsytelse. Filtreringssystemet i to trinn sikrer at når skitten først er inne, slipper den ikke ut igjen. Det første filteret blokkerer det meste av skitten, mens det andre filteret fanger de finere støvpartiklene.

Aerodynamisk munnstykke for bedre oppfanging av støv

Den aerodynamiske utformingen av munnstykket til Philips MiniVac er konstruert for å sikre en optimal oppsamling av selv de fineste støvpartiklene. Den ergonomiske formen på munnstykket hjelper deg med å rengjøre selv på stedene som er vanskelige å nå.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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