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MiniVac Håndstøvsuger
Utgått
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FC6142/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6142/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
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Er tilbehøret til Philips-støvsugeren kompatibelt med andre modeller?
Hvor er modell-/serienummeret til Philips-støvsugeren?
Hvordan rengjør jeg filtrene på Philips-støvsugeren?
Philips-støvsugeren har lav sugeeffekt
Jeg får elektriske støt når jeg bruker Philips-støvsugeren