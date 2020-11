Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet

Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du rot på badet når du har trimmet skjegget. Den innebygde oppsugingsfunksjonen, nå med forbedret prestasjon og 50 %* kraftigere luftstrøm, fanger opptil 95 % av de klipte skjeggstråene**. Velg mellom 20 forskjellige lengdeinnstillinger og få alltid en skarp og presis trimming. Denne modellen inkluderer en presisjonstrimmer, en trimmekam, to detaljkammer, et hardt oppbevaringsetui og et ladestativ.