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  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
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  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
  • Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet

Utgått

Beardtrimmer series 7000Vakuum-skjeggtrimmer

BT7500/15

3.7
| (507) Anmeldelser
Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet
Med Philips Beardtrimmer Series 7000 slipper du rot på badet når du har trimmet skjegget. Den innebygde oppsugingsfunksjonen, nå med forbedret prestasjon og 50%* kraftigere luftstrøm, fanger opptil 95% av de klipte skjeggstråene**. Velg mellom 20 forskjellige lengdeinnstillinger og få alltid en skarp og presis trimming. Denne modellen inkluderer en presisjonstrimmer og en trimmekam.
Se alle fordeler

Philips' beste alternativ for fin trimning

Oppsugingsfunksjon for mindre rot på badet

  • Fanger opp avklipte skjeggstrå

  • 20 lengder fra 0,5-10 mm

  • Selvslipende blad

  • 75 min. trådløs bruk/1 time lading

Forbedret luftstrøm for ryddig trimming

Forbedret luftstrøm for ryddig trimming

Vakuumsystemet til Philips skjeggtrimmer 7000 med høy ytelse gir 50 % sterkere og forbedret luftstrøm* for å fange opptil 95 % av det klipte håret**, og gir deg en ryddig trimming.

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Skjeggstubbene har ikke en sjanse. Lift&Trim Pro-systemet fanger opp alle hår som ligger flatt, og løfter dem opp mot knivene for å få et presist resultat – samtidig som det er en ideell trimmer for lange skjegg også.

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

507

Anmeldelser

02/08/2019

Danmark

Danmark

Superlækker maskine

Meget god trimmer med et lækkert design. Opsamler skægstubbe ret effektivt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer

02/01/2019

Danmark

Danmark

Super fin trimmer!.

Super fin trimmer! Genialt med opsamler. Den trimmer nemt og hurtigt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

28/12/2018

Danmark

Danmark

Handy trimmer

God lille trimmer der klipper flot tæt, suger det meste hår i beholder, ud over det er super god

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips

  2. Testet på hårmatter i et laboratorium