I samarbejde med Buzzador har jeg fået denne skægtrimmer for at teste den grundigt og så videre give min vurdering af produktet. ved første syn er det en rigtig flot trimmer i designet og praktisk at opbevare enten i opladeren eller den medfølgende taske. I kassen er der trimmeren og oplader, en taske og ekstra præcision klipper til de skarpe overgange og vanskelige steder. FUNKTIONER: trimmeren indstilles nemt i hvad længde den skal klippe ved at dreje på drejeknappen lidt ligesom man vil indstille en kikkert, og kan klippe fra 0.5 mm - 10 mm og når du først har indstillet længden bliver den stående der uden man bekymre sig for at den pludselig ændre sig. ved hjælp af vakuum opfanger den de afklippede skæghår og det gør den faktisk super godt så slut med hår i håndvasken og lign. så i korte træk er det en trimmer jeg rigtig godt kan li og har kun en ulempe i efter min mening og det er når man skal tømme hår fra opsamleren det er en smule bøvlet lavet men ud over det så klipper den super godt