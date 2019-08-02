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Utgått
BT7500/15
Fanger opp avklipte skjeggstrå
20 lengder fra 0,5-10 mm
Selvslipende blad
75 min. trådløs bruk/1 time lading
Vakuumsystemet til Philips skjeggtrimmer 7000 med høy ytelse gir 50 % sterkere og forbedret luftstrøm* for å fange opptil 95 % av det klipte håret**, og gir deg en ryddig trimming.
Skjeggstubbene har ikke en sjanse. Lift&Trim Pro-systemet fanger opp alle hår som ligger flatt, og løfter dem opp mot knivene for å få et presist resultat – samtidig som det er en ideell trimmer for lange skjegg også.
De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.
3.7
av 5
507
Anmeldelser
Ta2lars
02/08/2019
Danmark
Superlækker maskine
Meget god trimmer med et lækkert design. Opsamler skægstubbe ret effektivt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Vakuum Skægtrimmer
MortenViberg
02/01/2019
Danmark
Super fin trimmer!.
Super fin trimmer! Genialt med opsamler. Den trimmer nemt og hurtigt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Thonas
28/12/2018
Danmark
Handy trimmer
God lille trimmer der klipper flot tæt, suger det meste hår i beholder, ud over det er super god
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7520/15 Vakuum Skægtrimmer
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips
Testet på hårmatter i et laboratorium