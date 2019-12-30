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30 dagers angrerett
Utgått
BT7220/15
20 lengder fra 0,5-10 mm<br>
Selvslipende blad, trenger aldri olje<br>
80 min trådløs bruk etter 1 time
Et vakuumsystem fanger opp skjeggstrå
Du kan trimme skjegget, barten og kinnskjegget samtidig som at denne trimmeren sørger for mindre søl. Det kraftige vakuumsystemet fanger opp håret mens du trimmer, slik at du får mindre søl.
Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.<br>
De sterke stålbadene er dobbeltslipte og utviklet for å vare lenge selv ved klipping av tykt hår. Bladene berører hverandre lett, slik at de skjerpes mens du trimmer.
Priser
3.8
av 5
1042
Anmeldelser
Mossa
30/12/2019
Norge
Et meget bra produkt
Jeg har kjøpt to stk av denne og kan trygt anbefale den. Beste skjeggtrimmer jeg har hatt.
Fordeler
Fungerer bra, stabil. God ladeegenskaper. Barberer meget bra.
Ulemper
Ønskelig å kunne ta av glassene ved rengjøring.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Yavuziii
16/11/2018
Norge
Beste trimmeren jeg har hatt.
Beste trimmeren jeg har hatt. 5*,+++++=5 Den kunne vært vanntet selve maskin også.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Harald
04/12/2017
Norge
Veldig fornøyd
Jeg har brukt denne skjeggtrimmer i fire uker, veldig fornøyd. Lett å bruke og praktisk å kunne skylle med vann etter bruk.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer
Testet på hårmatter i et laboratorium