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  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl
  • Vakuumtrimmer for mindre søl

Utgått

Beardtrimmer series 7000Vakuum-skjeggtrimmer

BT7201/15

3.8
| (1042) Anmeldelser

2 Priser

Vakuumtrimmer for mindre søl
Slipp oppryddingsjobben på badet etter at du har trimmet skjegget. Philips Vacuum Trimmer har en innebygd oppsugingsfunksjon som umiddelbart suger opp de avklipte skjeggstråene. Trimmeren har 20 forskjellige lengdeinnstillinger fra 0,5-10 mm. Denne kraftige stubb- og skjeggtrimmeren gir førsteklasses trimmeresultater uten det vanlige rotet i vasken. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.&lt;br>
Se alle fordeler

Perfekt skjegg, mindre rot i vasken<br>

Vakuumtrimmer for mindre søl

  • 20 lengder fra 0,5-10 mm&lt;br>

  • Selvslipende blad, trenger aldri olje&lt;br>

  • 60 min trådløs bruk etter 1 time&lt;br>

  • Et vakuumsystem fanger opp skjeggstrå

Garantert mindre søl med integrert vakuumsystem

Garantert mindre søl med integrert vakuumsystem

Du kan trimme skjegget, barten og kinnskjegget samtidig som at denne trimmeren sørger for mindre søl. Det kraftige vakuumsystemet fanger opp håret mens du trimmer, slik at du får mindre søl.

Innebygget hårkam som løfter håret til optimal kuttestilling&lt;br>

Innebygget hårkam som løfter håret til optimal kuttestilling<br>

Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Funksjonen gjør trimmingen jevnere og mer nøyaktig, samt raskere.<br>

Dobbeltslipte barberblader i rustfritt stål for en raskere trimming

Dobbeltslipte barberblader i rustfritt stål for en raskere trimming

De sterke stålbadene er dobbeltslipte og utviklet for å vare lenge selv ved klipping av tykt hår. Bladene berører hverandre lett, slik at de skjerpes mens du trimmer.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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  • Award image AWARD-961262

Anmeldelser

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3.8

av 5

1042

Anmeldelser

30/12/2019

Norge

Norge

Et meget bra produkt

Jeg har kjøpt to stk av denne og kan trygt anbefale den. Beste skjeggtrimmer jeg har hatt.

Fordeler

Fungerer bra, stabil. God ladeegenskaper. Barberer meget bra.

Ulemper

Ønskelig å kunne ta av glassene ved rengjøring.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

16/11/2018

Norge

Norge

Beste trimmeren jeg har hatt.

Beste trimmeren jeg har hatt. 5*,+++++=5 Den kunne vært vanntet selve maskin også.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

04/12/2017

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Jeg har brukt denne skjeggtrimmer i fire uker, veldig fornøyd. Lett å bruke og praktisk å kunne skylle med vann etter bruk.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Vakuum-skjeggtrimmer

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet på hårmatter i et laboratorium