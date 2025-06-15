Søkeord

      Beard Trimmer 5000 Skjeggtrimmer

      BT5780/15

      Få total presisjon helt uanstrengt. Med selvslipende metallblader og en innovativ håroppsamler, forbedrer og forenkler trimmeren vår pleieopplevelsen din. I tillegg øker BeardSense-teknologien kraften nøyaktig når du trenger det.

      • Kniver i metall
      • 0,2 mm presisjonssteg
      • BeardSense-teknologi
      • Håroppsamler
      • Opptil 100 minutters driftstid
      Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.

      Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,2 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.

      Vår innovative håroppsamler fanger effektivt opp opptil 80 % av trimmede hårstrå*, noe som gir deg mindre stress når du trimmer.

      Trimmeren vår med BeardSense-teknologi skanner skjeggtettheten 125 ganger i sekundet for å gi mer kraft i tettere områder, noe som gir deg riktig kraft for best resultat.

      De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.

      Fordi trimmeren er 100 % vaskbar, kan du bare skylle den under springen og gå, noe som gjør pleieopplevelsen enda enklere.

      Vårt ergonomiske håndtak med 360-graders Fine Line-grep gjør enheten enkel å holde og håndtere, noe som gir deg komforten og kontrollen du trenger for å perfeksjonere looken din.

      Stativet gjør lading og oppbevaring enkelt for enheten din, slik at den er klar når enn du er.

      Vårt holdbare litiumbatteri gir deg opptil 100 minutter driftstid med mulighet for 5-minutters hurtiglading**, for en kraftig og kontinuerlig trimmeopplevelse.

      Lysindikatoren holder deg informert om batteristatus når den lader, og om den er fulladet, noe som sørger for at du alltid er klar for den neste trimmen.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Anvendelighet
        • Håroppsamler
        • Rengjøringsbørste
        • USB-A (adapter ikke inkludert)
        • Ladestativ
        Reise og oppbevaring
        Mykt etui

      • Drift

        Batteritype
        Li-ion
        Lading
        • 1 time
        • Fem minutters hurtiglading
        • USB-A-lading (5 V⎓ / ≥1 A)
        Driftstid
        100 minutter
        Batteristatus
        Ladeindikator
        Bruk
        Bruk med ledning og trådløs

      • Formgivning

        Overflate
        Dyp svart
        Håndtak
        Ergonomisk håndtak

      • Service

        Garanti
        Opptil 5 år***

      • Brukervennlighet

        Vedlikeholdsfri
        Ingen bladolje er nødvendig
        Vannbestandig
        Våt og tørr

      • Oppsummering

        Område av kroppen
        Skjegg
        Verktøy og tilbehør
        6
        Lengdeinnstillinger
        0,4 – 20 mm
        Presisjonstrinn
        40
        Løsning
        Trim
        Teknologier
        BeardSense

      • Friseringsverktøy

        Trimmeblad
        Selvslipende metallblader

      • Kammer

        Skjegg
        • Kort 0,4 – 10 mm
        • Langt 10,4 – 20 mm

      • Basert på en subjektiv medianmåling fra en forbrukertest med 76 brukere
      • *Valg for hurtiglading gir deg nok strøm for én trimming
      • ** 2-års + 3-års garanti ved registrering innen 90 dager på Philips.com

