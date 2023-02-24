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  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
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  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
  • Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>

Utgått

Beardtrimmer series 5000Skjeggtrimmer med trimmekam for langt skjegg&lt;br>

BT5502/15

4.4
| (1012) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

1 pris

Jevn trimming i et enkelt drag&lt;br>
Philips’ 5000-serie gir en effektiv trimming med et jevnt og plettfritt resultat. Dette er takket være Lift & Trim PRO-systemet, som løfter opp hårstråene og gjør at de dobbeltslipte bladene enklere kommer til og kan gi en jevn trimming i ett enkelt drag. Denne modellen har 40 lengdeinnstillinger fra 0,4 til 20 mm og leveres med en trimmekam og et oppbevaringsetui.&lt;br>
Se alle fordeler

Trimmer med 2x høyere presisjon med Lift & Trim PRO-systemet*<br>

Jevn trimming i et enkelt drag<br>

  • 40 lengder (0,4 til 20 mm)&lt;br>

  • Jevn trimming med Lift & Trim PRO &lt;br>

  • 90 min bruk/1 time lading&lt;br>

  • Trimmekam for lengre skjegg (10–20 mm)&lt;br>

Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling

Løfter opp liggende skjeggstrå til optimal kuttestilling

Trim nøyaktig, jevnt og raskt i ett enkelt drag med det innebygde Lift & Trim PRO-systemet. Systemet løfter opp hvert skjeggstrå til optimal kuttestilling.

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.

Trimmekam for lengre skjegg

Trimmekam for lengre skjegg

Få den skjeggstilen du vil ha ved å justere kammene med zoomhjulet til ønsket trimmelengde. Bruk den korte trimmekammen for lengdeinnstillinger fra 0,4 til 10 mm eller den lange trimmekammen for lengdeinnstillinger fra 10 til 20 mm. Alt kan deretter oppbevares i det praktiske og myke etuiet.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-3620246

Anmeldelser

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4.4

av 5

1012

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

24/02/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget fornøyd kunde

Jeg har hatt flere Philips skjeggtrimmere opp gjennom årene og alltid vært meget fornøyd. Philips BT5515/15 skjeggtrimmer viser at Philips har utviklet og forbedret produktet ytterligere. Batterivarighet etter lading er usedvanlig god. Betjening og bruk er intuitiv, og resultatet er strålende! Nytte/kostnadsforholdet er meget fordelaktig. Anbefales! _______________________________________ I have had several Philips beard trimmers over the years and have always been very satisfied. The Philips BT5515/15 beard trimmer shows that Philips has further developed and improved the product. Battery life after charging is exceptionally good. Operation and use is intuitive, and the result is brilliant! The benefit/cost ratio is very advantageous. Highly recommended!

Fordeler

Meget godt batteri. Lettvint å bruke. Godt resultat etter bruk.

Ulemper

Ingen som jeg har oppdaget.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer

20/12/2021

Norge

Norge

Enkel og anvendelig

Liker godt funksjonen med at den funker på både skjegg og hår. Enkelt å bytte deler og stille inn lengde. Veldig stilig display hvor man kunne lese av lengden.

Fordeler

Mange bruksområder

Ulemper

Litt stor i størrelsen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

14/12/2021

Norge

Norge

Fantastisk produkt

Alt funker som det skal. Bra metode for å skifte klippelengde.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. vs Philips BT3000&lt;br>