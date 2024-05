Et presisjonstrinn som passer til hvert skjegg

Gi trimrutinen din et personlig preg med presise friseringstrinn som passer til ethvert skjegg. Det er trinn på 0,2 mm mellom 0,4–2 mm for kort skjeggstyling, trinn på 0,5 mm mellom 2–5 mm for å oppnå et jevnt tredagersskjegg og 1 mm trinn over 5 mm for vedlikehold av lengre skjegg.