Jevn og enkel trimming

Philips BeardTrimmer Series 5000 BT5200/16 gjør det enkelt å trimme akkurat den stilen du vil ha, enten det er tredagersskjegg, kort eller lengre skjegg. Skjærebladene er av rent metall for lang holdbarhet og ytelse. Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Skjeggtrimmeren er 100 % vanntett og kan skylles under springen for enkel rengjøring. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene. Se alle fordeler