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  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming
  • Jevn og enkel trimming

Utgått

Beardtrimmer series 5000Vår raskeste trimmer for perfekt skjeggstubb

BT5205/16

4.4
| (1012) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

2 Priser

Jevn og enkel trimming
Philips BeardTrimmer Series 5000 BT5200/16 gjør det enkelt å trimme akkurat den stilen du vil ha, enten det er tredagersskjegg, kort eller lengre skjegg. Skjærebladene er av rent metall for lang holdbarhet og ytelse. Trimmeren har en innebygget hårkam som løfter opp hvert hårstrå til optimal kuttestilling for perfekt og jevn trimming med ett eneste drag. Skjeggtrimmeren er 100 % vanntett og kan skylles under springen for enkel rengjøring. Hele skjeggtrimmerserien fra Philips er helt vedlikeholdsfri og har selvslipende skjærelementer. Du trenger aldri å smøre bladene.
Se alle fordeler

Perfekt og jevn trimming, i ett eneste drag

Jevn og enkel trimming

  • 0,2 mm presisjonsinnstillinger

  • Kniver i metall

  • 70 min trådløs bruk / 1 t lading

  • Integrert kam som løfter hårene

Løfter hårene opp til kniven for et jevnt resultat

Løfter hårene opp til kniven for et jevnt resultat

Det dynamiske skjeggeklippsystemet og den integrerte kammen løfter hårene opp til knivene for å trimme hårene jevnt, slik at du får akkurat den stilen du ønsker – tredagersskjegg eller kort eller langt skjegg.

Fører hårene til kutteenheten for enkel trimming

Fører hårene til kutteenheten for enkel trimming

Trim skjeggstubbene i én omgang for å være varsom mot huden. Den nye integrerte kammen løfter hårene opp til knivene for å trimme hårene jevnt.

Knivene skjerpes to ganger for raskere trimming*

Knivene skjerpes to ganger for raskere trimming*

Denne trimmeren leveres med kniver i metall som skjerpes to ganger, slik at mer hår klippes for en raskere trimming.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

1012

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

24/02/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget fornøyd kunde

Jeg har hatt flere Philips skjeggtrimmere opp gjennom årene og alltid vært meget fornøyd. Philips BT5515/15 skjeggtrimmer viser at Philips har utviklet og forbedret produktet ytterligere. Batterivarighet etter lading er usedvanlig god. Betjening og bruk er intuitiv, og resultatet er strålende! Nytte/kostnadsforholdet er meget fordelaktig. Anbefales! _______________________________________ I have had several Philips beard trimmers over the years and have always been very satisfied. The Philips BT5515/15 beard trimmer shows that Philips has further developed and improved the product. Battery life after charging is exceptionally good. Operation and use is intuitive, and the result is brilliant! The benefit/cost ratio is very advantageous. Highly recommended!

Fordeler

Meget godt batteri. Lettvint å bruke. Godt resultat etter bruk.

Ulemper

Ingen som jeg har oppdaget.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer

20/12/2021

Norge

Norge

Enkel og anvendelig

Liker godt funksjonen med at den funker på både skjegg og hår. Enkelt å bytte deler og stille inn lengde. Veldig stilig display hvor man kunne lese av lengden.

Fordeler

Mange bruksområder

Ulemper

Litt stor i størrelsen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

14/12/2021

Norge

Norge

Fantastisk produkt

Alt funker som det skal. Bra metode for å skifte klippelengde.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips