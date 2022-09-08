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Utgått
BT51W/00
Få plass til å danse
Gi liv til musikken din med Bluetooth-høyttaleren som passer i lommen. Denne lille høyttaleren gir deg seks timers spilletid og klar lyd, selv ved maksimalt volum. Den trådløse rekkevidden er 10 m. Det gir god plass til å danse i hele rommet.
Bluetooth®
Hvit
Denne lille høyttaleren veier bare 90 g, og du merker knapt at du har den med. Den 1,5" fulltonedriveren gir skarp og klar lyd også når du skrur opp volumet.
Batteriet gir deg 5 timers avspillingstid fra et fulladet batteri. Lading tar mindre enn 3 timer og er enkelt via den inkluderte mikro-USB-kabelen.
Paring med Bluetooth-enheten din er enkelt. Bare slå på høyttaleren, og den er klar for å pares. Den trådløse rekkevidden er 10 m.
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