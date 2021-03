Anti-klipping-funksjon. Skru opp lyden uten forvrengning

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.