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Utgått

trådløs bærbar høyttaler

BT51W/00

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Få plass til å danse

Gi liv til musikken din med Bluetooth-høyttaleren som passer i lommen. Denne lille høyttaleren gir deg seks timers spilletid og klar lyd, selv ved maksimalt volum. Den trådløse rekkevidden er 10 m. Det gir god plass til å danse i hele rommet.

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Få plass til å danse

  • Bluetooth®

  • Hvit

1,5" fulltonehøyttaler. Skarp og klar lyd

Denne lille høyttaleren veier bare 90 g, og du merker knapt at du har den med. Den 1,5" fulltonedriveren gir skarp og klar lyd også når du skrur opp volumet.

5 timers avspillingstid

Batteriet gir deg 5 timers avspillingstid fra et fulladet batteri. Lading tar mindre enn 3 timer og er enkelt via den inkluderte mikro-USB-kabelen.

Bluetooth er klar til å pares ved påslåing

Paring med Bluetooth-enheten din er enkelt. Bare slå på høyttaleren, og den er klar for å pares. Den trådløse rekkevidden er 10 m.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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  • Tips om sunn livsstil.
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