    Rask og presis trimming

      Beard Trimmer 3000 Series Skjeggpleie med blader i helmetall

      BT3665/15

      Totalvurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Rask og presis trimming

      Rask og presis trimming. Våre selvslipende metallblader gir deg ekstra kraft for maksimal presisjon mens du trimmer. I tillegg får du den eksakte presisjonen du ønsker med 40 lengdeinnstillinger.

      Beard Trimmer 3000 Series
      Beard Trimmer 3000 Series

      Skjeggpleie med blader i helmetall

      Rask og presis trimming

      For rene og jevne linjer

      • Kniver i metall
      • 40 lengdeinnstillinger
      • 0,5 mm presisjonssteg
      • 100 % vanntett
      • Opptil 80 minutters driftstid
      Maksimal presisjon og langvarig ytelse

      Maksimal presisjon og langvarig ytelse

      Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.

      Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

      Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger

      Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,5 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.

      Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

      Effektiv og jevn trimming for din ideelle look

      De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.

      Gjør rutinen din enklere med enkel rengjøring

      Gjør rutinen din enklere med enkel rengjøring

      Fordi trimmeren er 100 % vaskbar, kan du bare skylle den under springen og gå, noe som gjør pleieopplevelsen enda enklere.

      For mer kontroll og komfort når du trimmer

      For mer kontroll og komfort når du trimmer

      Vårt ergonomiske håndtak med 360-graders Fine Line-grep gjør enheten enkel å holde og håndtere, noe som gir deg komforten og kontrollen du trenger for å perfeksjonere looken din.

      Konsekvent kraftig ytelse fra start til slutt

      Konsekvent kraftig ytelse fra start til slutt

      Vårt holdbare litiumbatteri gir deg opptil 80 minutter driftstid for en kraftig og kontinuerlig trimmeopplevelse.

      Hold oppmerksomheten for hver trim

      Hold oppmerksomheten for hver trim

      Lysindikatoren holder deg informert om batteristatus når den lader, og om den er fulladet, noe som sørger for at du alltid er klar for den neste trimmen.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Anvendelighet
        • USB-A (adapter ikke inkludert)
        • Rengjøringsbørste

      • Drift

        Lading
        • 4 timer
        • USB-A-lading (5 V⎓ / ≥1 A)
        Driftstid
        80 minutter
        Batteritype
        Li-ion
        Batteristatus
        Ladeindikator
        Bruk
        Bruk med ledning og trådløs

      • Formgivning

        Håndtak
        Ergonomisk håndtak
        Overflate
        Louros

      • Service

        Garanti
        Opptil 5 år*

      • Brukervennlighet

        Vedlikeholdsfri
        Ingen bladolje er nødvendig
        Vannbestandig
        Våt og tørr

      • Oppsummering

        Område av kroppen
        Skjegg
        Verktøy og tilbehør
        3
        Lengdeinnstillinger
        0,5 – 20 mm
        Presisjonstrinn
        40
        Løsning
        Trim

      • Friseringsverktøy

        Trimmeblad
        Selvslipende metallblader

      • Kammer

        Skjegg
        • Kort 0,5 – 10 mm
        • Langt 10,5 – 20 mm

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

