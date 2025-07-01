Beard Trimmer 3000 Series Skjeggpleie med blader i helmetall
Rask og presis trimming
Rask og presis trimming. Våre selvslipende metallblader gir deg ekstra kraft for maksimal presisjon mens du trimmer. I tillegg får du den eksakte presisjonen du ønsker med 40 lengdeinnstillinger.
Rask og presis trimming For rene og jevne linjer Kniver i metall 40 lengdeinnstillinger 0,5 mm presisjonssteg 100 % vanntett Opptil 80 minutters driftstid Maksimal presisjon og langvarig ytelse
Selvslipende metallblader gir ekstra kraft for maksimal presisjon når du trimmer, og holder seg like skarpe som dag én, uten å trenge olje. De ikke-etsende bladene er også enkle å rengjøre.
Skap skjegget ditt med presisjonen du trenger
Trimmerens presisjonshjul har 40 lengdeinnstillinger i trinn på 0,5 mm, noe som hjelper deg med å forme skjegget ditt så presist som du trenger.
Effektiv og jevn trimming for din ideelle look
De avanserte Lift&Trim-kammene løfter hårene mot bladet og fanger opp håret i hver bevegelse for en effektiv og jevn trimming.
Gjør rutinen din enklere med enkel rengjøring
Fordi trimmeren er 100 % vaskbar, kan du bare skylle den under springen og gå, noe som gjør pleieopplevelsen enda enklere.
For mer kontroll og komfort når du trimmer
Vårt ergonomiske håndtak med 360-graders Fine Line-grep gjør enheten enkel å holde og håndtere, noe som gir deg komforten og kontrollen du trenger for å perfeksjonere looken din.
Konsekvent kraftig ytelse fra start til slutt
Vårt holdbare litiumbatteri gir deg opptil 80 minutter driftstid for en kraftig og kontinuerlig trimmeopplevelse.
Hold oppmerksomheten for hver trim
Lysindikatoren holder deg informert om batteristatus når den lader, og om den er fulladet, noe som sørger for at du alltid er klar for den neste trimmen.
Tilbehør
Anvendelighet
Drift
Lading Driftstid
80 minutter Batteritype
Li-ion Batteristatus
Ladeindikator Bruk
Bruk med ledning og trådløs
Formgivning
Håndtak
Ergonomisk håndtak Overflate
Louros
Service
Garanti
Opptil 5 år*
Brukervennlighet
Vedlikeholdsfri
Ingen bladolje er nødvendig Vannbestandig
Våt og tørr
Oppsummering
Område av kroppen
Skjegg Verktøy og tilbehør
3 Lengdeinnstillinger
0,5 – 20 mm Presisjonstrinn
40 Løsning
Trim
Friseringsverktøy
Trimmeblad
Selvslipende metallblader
Kammer
Skjegg
Kort 0,5 – 10 mm
Langt 10,5 – 20 mm
