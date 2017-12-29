ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produktdetalj
  • Bilde av produkt i bruk
  • Emballasjebilde

Utgått

trådløs bærbar høyttaler

BT100W/00

3.8

| (41) Anmeldelser

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart

Ta låtene med deg

BT100 er så kompakt at du kan ta den med deg overalt, og den gir deg flott lyd og et stort utvalg av farger. Sammen med innebygd trådløs streaming via Bluetooth appellerer den til globetrotteren i oss alle.

Se alle fordeler

Ta låtene med deg

  • Bluetooth®

  • innebygd mikrofon for samtaler

  • Oppladbart batteri

  • 2 W

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.

Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

41

Anmeldelser

29/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great little speaker

I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker

05/09/2014

United Kingdom

United Kingdom

Impressive

For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.

Denne omtalen gjelder BT100W wireless portable speaker

Denne omtalen gjelder BT100W wireless portable speaker

19/07/2014

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic little speaker!

I've been using this with my iPod Touch 5 for about a month now, I was very skeptical at first, but I have to say it really packs a punch! Clear sound, decent bass, very easy to use! What more could you ask for?

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.