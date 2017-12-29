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Utgått
BT100W/00
Ta låtene med deg
BT100 er så kompakt at du kan ta den med deg overalt, og den gir deg flott lyd og et stort utvalg av farger. Sammen med innebygd trådløs streaming via Bluetooth appellerer den til globetrotteren i oss alle.
Bluetooth®
innebygd mikrofon for samtaler
Oppladbart batteri
2 W
Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.
Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar en rekke inngangssignaler fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. Denne innebygde funksjonen kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En bærbar høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri og holder musikken fri for forvrengninger.
Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.
3.8
av 5
41
Anmeldelser
Jazz12
29/12/2017
United Kingdom
Great little speaker
I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker
Minip
05/09/2014
United Kingdom
Impressive
For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.
Denne omtalen gjelder BT100W wireless portable speaker
Denne omtalen gjelder BT100W wireless portable speaker
rippers123
19/07/2014
United Kingdom
Fantastic little speaker!
I've been using this with my iPod Touch 5 for about a month now, I was very skeptical at first, but I have to say it really packs a punch! Clear sound, decent bass, very easy to use! What more could you ask for?
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder BT100B wireless portable speaker