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Utgått
BRL160/00
Tett barbering med mindre hudirritasjon <br>
Med Philips SatinShave Prestige får du glatte og hårfrie ben på et blunk! Beskyttelsesputer rundt bladet og et patentert deksel rundt skjæreelementet gjør at barberbladet ikke er i direkte kontakt med huden, slik at huden er beskyttet uten at det går ut over resultatet. Doble skjæreblad og ny teknologi gir den tetteste barbering noensinne.
Doble skjæreblad, ekstra tett barbering
Bevegelig barberhode følger alle kurver
Myke puter for å unngå irritert hud
2 tilbehør
De fleksible buede bladene gir 75 % mer effektiv barbering enn vanlige Ladyshave-blader. De er plassert under en beskyttende folie og følger konturene på huden din for den tetteste barberingen noensinne.
Når du fører barbermaskinen over kroppen, beveger Multiflex-hodet med flytende folie og fleksibel hals seg med konturene dine, slik at du har optimal hudkontakt. Den doble folien gjør det enklere å fjerne alle hårene.
De myke komfortputene på begge sidene av skjærehodet gir jevn barbering og silkemyk hud, spesielt i kurvede områder.
Priser
3.8
av 5
311
Anmeldelser
Martine
08/08/2016
Norge
Meget, meget bra!
Jeg ble overrasket hvor presis den er og hvor enkelt det er å bruke den. Veldig fornøyd!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Tekla
18/03/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Epilator
Lätt att använda, lätt att rengöra. Är väldigt nöjd.
Fordeler
Ligger bra i handen
Ulemper
Har inte hittat dom än.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Bruksdato 2019-02-18
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Bruksdato 2019-02-18
SM94
04/10/2017
Sverige
Den här produkten hade grymma funktioner!
Lättanvänd, smidig och enkel att ta med sig! Jättebra funktioner som behövs i alla kvinnors vardag.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SatinShave Prestige BRL170/00 Rakapparat för våt- och torrakning