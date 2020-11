Tett barbering med mindre hudirritasjon

Med Philips SatinShave Prestige får du glatte og hårfrie ben på et blunk! Beskyttelsesputer rundt bladet og et patentert deksel rundt skjæreelementet gjør at barberbladet ikke er i direkte kontakt med huden, slik at huden er beskyttet uten at det går ut over resultatet. Doble skjæreblad og ny teknologi gir den tetteste barbering noensinne. Se alle fordeler