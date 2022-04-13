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Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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BRL160/00
Utgått
Når må jeg bytte ut dameskjærefolien?
Kan jeg bruke Philips-barbermaskinen for kvinner i dusjen eller badekaret?
Hvordan rengjør jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
Bør jeg bruke Philips-epilator eller -barbermaskin for kvinner på våt eller tørr hud?
Er det trygt å bruke skjærefolie på hele kroppen?
Hvordan barbere eller trimmer jeg forskjellige kroppsdeler for å få best mulig resultat?
Hvordan får jeg best resultat med Philips-barbermaskinen for kvinner?
Hvordan kan jeg fjerne og feste skjærehodet på Philips-barbermaskinen for kvinner?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan lader jeg Philips-barbermaskinen for kvinner?
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