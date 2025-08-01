Tett barbering. Selv på områder som er vanskelige å nå.

Denne mest avanserte barbermaskinen for kvinner har et fleksibelt hode og LED-lys. Du fortjener en opplevelse utenom det vanlige. Denne spesielle helkroppsutgaven er dermatologisk testet og har hårfjerningsløsninger for ansikt, kropp og bikinilinje.