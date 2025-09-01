Søkeord
BRL129/00
Tett barbering. Selv på områder som er vanskelige å nå.
Denne mest avanserte barbermaskinen for kvinner har et fleksibelt hode og LED-lys. Dermatologisk testet. Den er utviklet for å være skånsom, og den glir sømløst langs kurvene dine og gir en tett barbering. Fordi du fortjener en opplevelse utenom det vanlige.Se alle fordeler
Trådløs barbermaskin, våt og tørr
3-bladsystem med fleksibelt hode for en skånsom, ren barbering – forhindrer kutt. Består av dobbeltsidige trimmerspisser som forhåndstrimmer alt hår. Barberfolie med diamantformede åpninger er designet for å barbere forhåndsklippet hår på en gang.
Vi presenterer vår første Philips Lady Shaver med et fleksibelt skjærehode som er utformet for kurvene dine.*** Det fleksible hodet glir sømløst langs kurvene for en tett og presis barbering. Steder som er vanskelige å nå? Ikke noe problem. Den beveger seg med kroppens konturer og et LED-lys bidrar til å få øye på hvert hår. Tilpass barberingen med de to hastighetsinnstillingene for mer kontroll over hastigheten og intensiteten på hårfjerningen.
Fordi huden din fortjener å stå i rampelyset. Ny Lady Shaver med innebygd LED-lys fanger opp hvert hår.
Si farvel til barberingsutslett og rødhet – 80 % av kvinnene opplevde glatt, irritasjonsfri hud etter bruk.** Dermatologisk testet på sensitiv hud.
Passer sømløst inn i rutinen din – uansett om du er i dusjen eller på farten. Våt eller tørr, valget er ditt.
Laget for måten håret vokser. Barber begge veier: Opp. Ned. Ferdig. Ingen ledning som hindrer deg – når uanstrengt alle steder, fra armhulene, til ben, til tær. Behold strømmen i opptil 100 minutter på én lading. Ingen avbrytelser.
Der teknologi møter omsorg – for hud som føles like bra som den ser ut. Designet for mildhet, skreddersydd for omsorg – fordi du fortjener en opplevelse som er mer enn vanlig.
Plastdeler laget av >55 % resirkulert plast, papirbasert emballasje og ingen adapter i esken. Et engangskjøp som varer i mange år.*** Én skjærefolie, et helt år med uanstrengt barbering.
