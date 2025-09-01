Søkeord

      Lady Shaver Series 8000 Trådløs barbermaskin, våt og tørr

      BRL129/00

      Tett barbering. Selv på områder som er vanskelige å nå.

      Denne mest avanserte barbermaskinen for kvinner har et fleksibelt hode og LED-lys. Dermatologisk testet. Den er utviklet for å være skånsom, og den glir sømløst langs kurvene dine og gir en tett barbering. Fordi du fortjener en opplevelse utenom det vanlige.

      Lady Shaver Series 8000
      Lady Shaver Series 8000

      Trådløs barbermaskin, våt og tørr

      Tett barbering. Selv på områder som er vanskelige å nå.

      Barber skånsomt. Gi deg selv omsorg. Egenpleie er ikke egoistisk.

      • LED-lys, fleksibelt hode
      • For ben og kropp
      • + 1 tilbehør
      • Opptil 100 min driftstid
      Fjerner hår så korte som 0,2 mm for en skånsom og ren barbering.

      Fjerner hår så korte som 0,2 mm for en skånsom og ren barbering.

      3-bladsystem med fleksibelt hode for en skånsom, ren barbering – forhindrer kutt. Består av dobbeltsidige trimmerspisser som forhåndstrimmer alt hår. Barberfolie med diamantformede åpninger er designet for å barbere forhåndsklippet hår på en gang.

      Fleksibelt hode glir sømløst langs kurvene dine.

      Fleksibelt hode glir sømløst langs kurvene dine.

      Vi presenterer vår første Philips Lady Shaver med et fleksibelt skjærehode som er utformet for kurvene dine.*** Det fleksible hodet glir sømløst langs kurvene for en tett og presis barbering. Steder som er vanskelige å nå? Ikke noe problem. Den beveger seg med kroppens konturer og et LED-lys bidrar til å få øye på hvert hår. Tilpass barberingen med de to hastighetsinnstillingene for mer kontroll over hastigheten og intensiteten på hårfjerningen.

      LED-lys. Oppdag det. Barber det.

      LED-lys. Oppdag det. Barber det.

      Fordi huden din fortjener å stå i rampelyset. Ny Lady Shaver med innebygd LED-lys fanger opp hvert hår.

      Mindre svie, mindre rødhet, mer hudkomfort.**

      Mindre svie, mindre rødhet, mer hudkomfort.**

      Si farvel til barberingsutslett og rødhet – 80 % av kvinnene opplevde glatt, irritasjonsfri hud etter bruk.** Dermatologisk testet på sensitiv hud.

      Våt for dusjen. Tørr for å ta med seg.

      Våt for dusjen. Tørr for å ta med seg.

      Passer sømløst inn i rutinen din – uansett om du er i dusjen eller på farten. Våt eller tørr, valget er ditt.

      Raskt og enkelt. Ledningsfri. Opptil 100 min brukstid.

      Raskt og enkelt. Ledningsfri. Opptil 100 min brukstid.

      Laget for måten håret vokser. Barber begge veier: Opp. Ned. Ferdig. Ingen ledning som hindrer deg – når uanstrengt alle steder, fra armhulene, til ben, til tær. Behold strømmen i opptil 100 minutter på én lading. Ingen avbrytelser.

      Dermatologisk testet på sensitiv hud.

      Dermatologisk testet på sensitiv hud.

      Der teknologi møter omsorg – for hud som føles like bra som den ser ut. Designet for mildhet, skreddersydd for omsorg – fordi du fortjener en opplevelse som er mer enn vanlig.

      Plastdeler laget av >55 % resirkulert plast.

      Plastdeler laget av >55 % resirkulert plast.

      Plastdeler laget av >55 % resirkulert plast, papirbasert emballasje og ingen adapter i esken. Et engangskjøp som varer i mange år.*** Én skjærefolie, et helt år med uanstrengt barbering.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Tilbehør

        Trimmekam
        Ja

      • Drift

        Batteritype
        Li-ion
        Ladetid
        1  time(r)
        Batteriets driftstid
        Opptil 100 min

      • Tekniske spesifikasjoner

        Spenning
        5 V / 7,5 W
        USB-A-kabel
        Ja
        Strømadapter
        Nei

      • Funksjoner

        Hastighetsinnstillinger
        2 innstillinger
        Integrert LED-lys
        Ja

      • Service

        2 års garanti
        Ja

      • Brukervennlighet

        Våt og tørr
        Ja
        Trådløs
        Ja
        Lading
        USB-A-lading (5 V⎓ / ≥1 A)

      • Ytelse

        Fleksibelt hode
        Ja
        3-bladsystem
        Ja
        Dermatologisk testet
        Ja
        Runde trimmertupper
        Ja

      • Formgivning

        Antiskligrep
        Ja

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Finn en reservedel eller et tilbehør

      Gå til deler og tilbehør

      Tilbehør

