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  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
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  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår
  • Den raskeste epileringen, av selv fine hår

Utgått

Satinelle PrestigeEpilator til våt og tørr bruk

BRE652/00

4.1
| (608) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Den raskeste epileringen, av selv fine hår
Den raskeste epilatoren vår noensinne har unike, keramiske plater som roterer raskere enn før og får tak i fine og korte hår. Nå kan du gjøre huden glatt både før og etter epileringen ved å behandle kroppen og føttene dine.
Se alle fordeler

Fem rutiner for kroppspleie fra topp til tå

Den raskeste epileringen, av selv fine hår

  • Til bena, kroppen, ansiktet og føttene

  • Keramiske plater får tak i fine hårstrå

  • Fem rutiner for kroppspleie

  • + ni tilbehør

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epileringshodet har et unikt keramisk materiale, slik at du får et bedre grep på hårstråene

Epilatorhodet er helt unikt ettersom det har blitt laget med en strukturert keramisk overflate som skånsomt griper tak i selv de fineste hårstråene, også de som er fire ganger kortere, enn med voks. Nå har det en raskere skiverotasjon enn noensinne (2200 o/min), noe som gjør det til vår raskeste hårfjerner.

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode

Ekstra bredt epilatorhode dekker mer hud med hvert strøk for raskere hårfjerning.

Prisbelønt design*

Prisbelønt design* for enkel hårfjerning

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

av 5

608

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

16/02/2021

Norge

Norge

Veldig fornøyd

Epilatoren har god batteritid og er enkel i bruk. Svært fornøyd med at en kan bytte funksjoner.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårfjerning fra roten

19/11/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Supernöjd

Jag rekommenderar att som vill minska sin hårväxt eller slippa stå med rakhyvel var och varannan dag. Jag är supernöjd med resultatet även om det absolut gör ont i början.

Fordeler

Snygg, enkel att rengöra, bra batteritid

Ulemper

Förpackningen visade vissa delar som inte innehåller den versionen jag köpte

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

21/09/2017

Sverige

Sverige

Toppen

Detta var en riktigt bra pryl. Så himla bra. Toppen pryl. Älskar den Rekommenderas varmt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Satinelle Prestige BRE650/00 Effektiv hårborttagning från roten

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  1. iF-designprisen 2016