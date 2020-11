Tilbehør for ansiktet og følsomme områder

Epilatoren har et spesiell hette for å fjerne uønsket hår i ansiktet, samt en for hårfjerning ved følsomme områder som bikiniområdet. Hetten avgrenser epileringsoverflaten slik at det blir lettere å epilere mindre områder, som overlepper, armhull eller bikiniområdet.