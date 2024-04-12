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Tilpasset teknologi
Infrarød sensor
Kraftig tørking: 20 % raskere*
Opptil 90 %** fuktighetsbevaring
SenseIQ-teknologi for en personlig tørkeopplevelse. REGISTRERER. Fønerens infrarøde sensor skanner kontinuerlig temperaturen på håret ditt for en personlig beskyttelse. TILPASSER. Sensoren justerer temperaturen opptil 4000 ganger per tørkeøkt*** for å forhindre overoppheting. PLEIER. Den registrerende og tilpassende teknologien vår beskytter håret mens du tørker og bevarer opptil 90 %** av hårets naturlige fuktighet.
Mens andre hårfønere bare måler temperaturen på luftstrømmen, måler Philips-føneren med SenseIQ-teknologi hårets temperatur for å forhindre overoppheting. Utstyrt med infrarød sensor som sikrer riktig tørkeopplevelse for håret ditt.
Føneren med SenseIQ justerer temperaturen på luftstrømmen opptil 4000 ganger per tørkeøkt*** for å forhindre overoppheting.
4.6
av 5
151
Anmeldelser
94%
anbefaler dette produktet
Vlada Krp
12/04/2024
Deutschland
Bekreftet kjøper
Super
Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ninkalina
23/10/2023
Deutschland
Bekreftet kjøper
Schnell und schonend trockene Haare
Der Philips Prestige BHD628/00 Fön trocknet die Haare extrem schnell ohne dass sie strohig oder trocken werden. Leider ist die automatische Temperaturregelung nicht mit allen Aufsätzen aktiv, weshalb ich die Aufsätze zwischen vor-trocknen und stylen wechsele. Damit funktioniert aber alles super, so dass es trotzdem volle 5 Sterne gibt. Bin sehr zufrieden mit dem schön leichten und auch recht leisen Fön.
Fordeler
Schnell, leise, schonend
Ulemper
Man muss die Aufsätze wechseln
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner
kiuziu
12/08/2023
Deutschland
Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe
Das ist Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe. Meine Haare werden nicht überhitzt. So schnell waren meine Haare noch nie trocken. der Trockner hinterlässt ein super Gefühl.
Fordeler
Sehr schnell, schonend, perfektes Ergebnis
Ulemper
keine gefunden
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner
Raskere enn BHD004, 1800 W føner
I skånsom modus etter 5 min tørking
* Målt over 10 minutters tørkeøkt
* * Sammenlignet med HP8280
* * * Sammenlignet med HP8280 uten ledning, tilbehør