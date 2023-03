Forhåndsinnstilte modi for tørking

De to hastighets- og tre tørkeforhåndsinnstillingene er enkle å velge med de taktile gliderbryterne. Velg modus: Skånsom for ekstra pleie, tørr for daglig bruk og rask for å øke varmen. SenseIQ er aktiv i skånsom og tørr modus for en personlig tørkeopplevelse.