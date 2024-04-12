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  • Personlig tørking med SenseIQ
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  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ
  • Personlig tørking med SenseIQ

PrestigeHårføner

BHD628/00

4.6
| (151) Anmeldelser | 94% anbefaler dette produktet
Personlig tørking med SenseIQ
Vi introduserer Philips-føneren med SenseIQ. Den registrerer og tilpasser seg håret samt justerer temperaturen for å hindre overoppheting, slik at hårets naturlige fuktighet beholdes. Hver gang du tørker, vil håret føles vakkert og ivaretatt.
Se alle fordeler

For skinnende, sunt hår med fuktighet

Personlig tørking med SenseIQ

  • Tilpasset teknologi

  • Infrarød sensor

  • Kraftig tørking: 20 % raskere*

  • Opptil 90 %** fuktighetsbevaring

Personlig tørkeopplevelse

Personlig tørkeopplevelse

SenseIQ-teknologi for en personlig tørkeopplevelse. REGISTRERER. Fønerens infrarøde sensor skanner kontinuerlig temperaturen på håret ditt for en personlig beskyttelse. TILPASSER. Sensoren justerer temperaturen opptil 4000 ganger per tørkeøkt*** for å forhindre overoppheting. PLEIER. Den registrerende og tilpassende teknologien vår beskytter håret mens du tørker og bevarer opptil 90 %** av hårets naturlige fuktighet.

Registrerer hårtemperaturen

Registrerer hårtemperaturen

Mens andre hårfønere bare måler temperaturen på luftstrømmen, måler Philips-føneren med SenseIQ-teknologi hårets temperatur for å forhindre overoppheting. Utstyrt med infrarød sensor som sikrer riktig tørkeopplevelse for håret ditt.

Tilpasser tørkeytelsen

Tilpasser tørkeytelsen

Føneren med SenseIQ justerer temperaturen på luftstrømmen opptil 4000 ganger per tørkeøkt*** for å forhindre overoppheting.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.6

av 5

151

Anmeldelser

94%

anbefaler dette produktet

12/04/2024

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Super

Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner

23/10/2023

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Schnell und schonend trockene Haare

Der Philips Prestige BHD628/00 Fön trocknet die Haare extrem schnell ohne dass sie strohig oder trocken werden. Leider ist die automatische Temperaturregelung nicht mit allen Aufsätzen aktiv, weshalb ich die Aufsätze zwischen vor-trocknen und stylen wechsele. Damit funktioniert aber alles super, so dass es trotzdem volle 5 Sterne gibt. Bin sehr zufrieden mit dem schön leichten und auch recht leisen Fön.

Fordeler

Schnell, leise, schonend

Ulemper

Man muss die Aufsätze wechseln

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner

12/08/2023

Deutschland

Deutschland

Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe

Das ist Der Beste Haartrockner den ich jemals benutzt habe. Meine Haare werden nicht überhitzt. So schnell waren meine Haare noch nie trocken. der Trockner hinterlässt ein super Gefühl.

Fordeler

Sehr schnell, schonend, perfektes Ergebnis

Ulemper

keine gefunden

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHD628/00 Haartrockner

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Raskere enn BHD004, 1800 W føner

  2. I skånsom modus etter 5 min tørking

  3. * Målt over 10 minutters tørkeøkt

  4. * * Sammenlignet med HP8280

  5. * * * Sammenlignet med HP8280 uten ledning, tilbehør