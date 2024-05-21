Prestige Tørkemunnstykke
Nytt munnstykke til hårfønere
Munnstykket til hårføneren bidrar til strømmen av varm luft når du tørker håret, reduserer krusete hår og gir mer volum.
Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet Alle behovene dine dekket i ett kjøp
Pris på kombinasjonspakken Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:
Produkter funnet for Ingen produkter funnet for
Vis {amount} flere produkter Vis mindre Nytt munnstykke til hårfønere Se nedenfor for kompatibilitet Hårføner Roséfarget gull Bredde: 10,5 mm Enkelt å fornye produktet med originale deler fra Philips
Produktet trenger en ansiktsløftning en gang i blant, men det har aldri vært så enkelt som med ekstradeler fra Philips. Du får alt med garanti om Philips-kvalitet.
Vis alle funksjoner Vis færre funksjoner
Vis alle produktfunksjoner Vis mindre produktfunksjoner
Tekniske spesifikasjoner
Del som kan byttes
Passer produkttypene
BHD628
Legg til produkter
Legg til produkter
Legg til produkter
Ved å klikke på koblingen forlater du det offisielle nettstedet til Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Eventuelle lenker til tredjeparts nettsteder som kan vises på dette nettstedet er kun gitt for din bekvemmelighet og representerer på ingen måte noen tilknytning til eller godkjenning av informasjonen som er gitt på disse koblede nettstedene. Philips gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag med hensyn til tredjeparts nettsteder eller informasjonen der.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.