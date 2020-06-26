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Utgått
Kroppsbarbering og -trimming
Tilpasset for følsomme områder
Regulerbart hode, 5 lengder (3-11 mm)
80 min trådløs bruk
Nå kan du trygt trimme og barbere deg overalt nedenfor halsen med bare ett verktøy. Bruk Philips Bodygroom 7000 kroppstrimmeren og barbermaskinen til å trimme med ett enkelt tilbehør. Den gir et jevnt resultat på rygg, skuldre, bryst, mage, underarmer, armer, skritt og ben.
Takket være dreiehodet som går i 4 retninger, tilpasser denne justerbare kroppsbarbermaskinen seg til hver kontur på kroppen din, slik at du får den tetteste barberingen hittil.
Den integrerte trimmeren med justerbar kam er utformet for å gi mer kraft for å klippe selv det tykkeste hår. Den justerbare kammen med fem lenger gir et naturlig utseende eller tettere resultat, med trimmelengder fra 3 mm til 11 mm.
Priser
4.2
av 5
462
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
0589 Oslo
26/06/2020
Norge
Bekreftet kjøper
Meget hudvennlig & skånsom !!!
Fikk anbefalt dette produktet av en venn. Veldig skånsom og hudvennlig, og perfekt til intimbarbering. Solid kvalitet, ergonomisk designet. Multifunksjonell og 2-i-1 maskin som holder til det meste. Strøm laderen, HQ8505, kan brukes på flere andre Philips barberingsprodukter, slik som OneBlade QP6520. En lettelse å slippe flere ladere. Perfekt resultat hver gang. Anbefales på det sterkeste :)
Fordeler
Skånsom; Mutifunksjonell;
Ulemper
Absolutt ingen ulemper i det hele tatt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer
Caelum
14/12/2020
Sverige
Bra batteritid och tål vatten
Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.
Fordeler
Vattentät, bra batteri, bra tyngd
Ulemper
Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
MsDonya
11/12/2020
Sverige
Utmärkt
Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.
Fordeler
Lång batteritid
Ulemper
Följer ej med väska
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024.