Blad i rustfritt stål og justerbar kam

Den innebygde trimmeren og regulerbare kammen er utformet for å kunne takle også tykkere hårstrå. Trimmerens stålblader er selvslipende og holder seg ekstra skarpe og effektive, samtidig som bladenes avrundede kanter gir skånsom kontakt med huden. Kammen har fem lengdeinnstillinger, så du kan velge nøyaktig hvilken lengde du vil ha, fra 3 til 11 mm, alternativt bruke barberhodet på den andre siden for et tettere resultat.