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  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
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  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
  • Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering

Utgått

Bodygroom Series 7000Dusjtett skritt- og kroppstrimmer

BG7025/15

4.2
| (462) Anmeldelser | 85% anbefaler dette produktet

1 pris

Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering
Med Philips dobbeltsidige bodygroomer kan du velge mellom å fjerne håret helt eller å beholde kortere stubber. Trimmerkammen har fem lengdeinnstillinger for å kunne brukes på hele kroppen, mens barberhodet tilpasser seg kroppens konturer og gir en tett, behagelig barbering. Denne modellen har vår lengste batteritid med 80 minutters trådløs bruk etter kun 1 times lading.
Se alle fordeler
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Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

Utformet for å beskytte, selv ved intimbarbering

Tosidig bodygroomer for behagelig trimming eller barbering

  • Kroppsbarbering og -trimming

  • Tilpasset for følsomme områder

  • Regulerbart hode, 5 lengder (3-11 mm)

  • 80 min trådløs bruk

Egne trimme- og barberingshoder i samme integrerte design

Nå kan du trygt trimme og barbere deg overalt nedenfor halsen med bare ett verktøy. Bruk Philips Bodygroom 7000 kroppstrimmeren og barbermaskinen til å trimme med ett enkelt tilbehør. Den gir et jevnt resultat på rygg, skuldre, bryst, mage, underarmer, armer, skritt og ben.

Tett og behagelig 4D-kroppsbarbering som følger konturene

Tett og behagelig 4D-kroppsbarbering som følger konturene

Takket være dreiehodet som går i 4 retninger, tilpasser denne justerbare kroppsbarbermaskinen seg til hver kontur på kroppen din, slik at du får den tetteste barberingen hittil.

Kontroller hårlengden med integrert, justerbar trimmer

Kontroller hårlengden med integrert, justerbar trimmer

Den integrerte trimmeren med justerbar kam er utformet for å gi mer kraft for å klippe selv det tykkeste hår. Den justerbare kammen med fem lenger gir et naturlig utseende eller tettere resultat, med trimmelengder fra 3 mm til 11 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Priser

  • Award image AWARD-3620246

Anmeldelser

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4.2

av 5

462

Anmeldelser

85%

anbefaler dette produktet

26/06/2020

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget hudvennlig & skånsom !!!

Fikk anbefalt dette produktet av en venn. Veldig skånsom og hudvennlig, og perfekt til intimbarbering. Solid kvalitet, ergonomisk designet. Multifunksjonell og 2-i-1 maskin som holder til det meste. Strøm laderen, HQ8505, kan brukes på flere andre Philips barberingsprodukter, slik som OneBlade QP6520. En lettelse å slippe flere ladere. Perfekt resultat hver gang. Anbefales på det sterkeste :)

Fordeler

Skånsom; Mutifunksjonell;

Ulemper

Absolutt ingen ulemper i det hele tatt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Dusjtett skritt- og kroppstrimmer

14/12/2020

Sverige

Sverige

Bra batteritid och tål vatten

Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.

Fordeler

Vattentät, bra batteri, bra tyngd

Ulemper

Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

11/12/2020

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.

Fordeler

Lång batteritid

Ulemper

Följer ej med väska

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 