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  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
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  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
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  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
  • Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet

Utgått

Bodygroom series 3000Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

BG3010/15

4.1
| (742) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet
Med 3000-serien kan du enkelt fjerne hår, uten at det går utover komforten. Du kan bruke den hudvennlige barbermaskinen teknologi som følger 2D-konturer, eller trimmeren ved å klikke på kammen på 3 mm.
Se alle fordeler
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Verdens mest foretrukne merke for elektrisk stell for menn1

Teknologi som følger 2D-konturer, med hudbeskyttelsesteknologi

Jevn klipping av kroppshår, og trygg å bruke selv under beltet

  • Én påklikkbar kam, 3 mm

  • 2D-barbermaskin som følger konturer

  • 50 min trådløs bruk

Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

Trygg og behagelig barbering på sensitiv hud

Skjærehodet har patenterte avrundede tupper og en hypoallergenisk folie for å beskytte huden mot kutt og snitt under barbering.

Toveis trimmer og kam for trimming i alle retninger

Toveis trimmer og kam for trimming i alle retninger

Klipp hår uansett hvilken vei det vokser med toveistrimmeren og kammen på 3 mm. Vi anbefaler å forhåndstrimme tykt hår.

100 % dusjsikkert kroppspleiesystem

100 % dusjsikkert kroppspleiesystem

Det våte og tørre kroppspleiesystemet er helt vanntett, slik at du kan bruke det både i og utenfor dusjen og enkelt rengjøre kroppspleiesystemet. Du oppnår best resultat hvis du bruker den på tørt hår før du dusjer.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

av 5

742

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Nettbasert undersøkelse av 16 003 menn, brukere av elektrisk trimming, utført i 2024. 