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Utgått
AS111/12
for Android
Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.
Den kostnadsfrie DockStudio-appen fra Philips har mange unike funksjoner for dokkinghøyttalerne. Du kan lytte til tusenvis av radiostasjoner på Internett fra hele verden, bla gjennom musikksamlingen din og dele det du hører på med venner via Facebook, eller dele bilder av artisten på Flickr. Appen får du med musikkfunksjonen Songbird, slik at du kan oppdage, spille av og synkronisere media sømløst mellom PCen og Android-enheter. I klokkemodus lar appen deg stille inn flere tilpassede musikkalarmer og gir oppdaterte værmeldinger. Appen kan lastes ned helt gratis fra Google play.
Lytt til alle favorittsangene dine på en høyttaler som leverer fantastisk lyd. Denne Philips-dokkinghøyttaleren spiller av musikk fra Android-enhetene dine via Bluetooth. Bare last ned den gratis Philips DockStudio-appen, deretter slås Bluetooth på automatisk og kobles til når enheten settes i dokkingstasjonen. Du kan glede deg over kraftig og fremragende lyd, og det er svært praktisk. Det er ikke mye annet som gir bedre lyd.
3.0
av 5
109
Anmeldelser
Sadra
27/03/2012
United Kingdom
Finally a nice docking speaker for Android
There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®
Dietmosthenis
06/09/2012
Deutschland
Bekreftet kjøper
dieses produkt ist super
ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS111 Dockingstation mit Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS111 Dockingstation mit Bluetooth®
Part
25/06/2012
Deutschland
Innovativ, elegantes Design, funktionell.
Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®