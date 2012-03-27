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  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
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  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
  • Sett musikken fri, og lad Android-telefonen

Utgått

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Anmeldelser
Sett musikken fri, og lad Android-telefonen
Få flott lyd med denne Philips AS111/12-dokkingstasjonen som spiller av og lader Android-telefonen, og den synkroniserer også klokken med enheten din automatisk. Songbird følger med i pakken slik at du kan synkronisere musikk mellom telefonen og PCen.
Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Sett musikken fri, og lad Android-telefonen

  • for Android

Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Bruk den stilig designede FlexiDock til å holde/lade Android-telefonen

Philips FlexiDock er perfekt for Android-telefoner. Den er smart utformet slik at de fleste Android-telefoner kan dokkes i den, enten telefonens kontakt er plassert på undersiden, på siden eller til og med på toppen. Dette er det første produktet som tilbyr en så stor fleksibilitet, noe som passer for Android-telefoner som er laget av ulike produsenter uten en standardisert plassering av eller retning på mikro-USB-kontakten. Dokkingstasjonen kan også justeres, slik at den kan holde telefonen i stående eller liggende stilling, og du kan plassere Android-telefonen midt på høyttaleren.

Oppdag og del musikk og andre funksjoner via DockStudio-appen

Oppdag og del musikk og andre funksjoner via DockStudio-appen

Den kostnadsfrie DockStudio-appen fra Philips har mange unike funksjoner for dokkinghøyttalerne. Du kan lytte til tusenvis av radiostasjoner på Internett fra hele verden, bla gjennom musikksamlingen din og dele det du hører på med venner via Facebook, eller dele bilder av artisten på Flickr. Appen får du med musikkfunksjonen Songbird, slik at du kan oppdage, spille av og synkronisere media sømløst mellom PCen og Android-enheter. I klokkemodus lar appen deg stille inn flere tilpassede musikkalarmer og gir oppdaterte værmeldinger. Appen kan lastes ned helt gratis fra Google play.

Bluetooth-streaming av musikk fra Android-enheter

Bluetooth-streaming av musikk fra Android-enheter

Lytt til alle favorittsangene dine på en høyttaler som leverer fantastisk lyd. Denne Philips-dokkinghøyttaleren spiller av musikk fra Android-enhetene dine via Bluetooth. Bare last ned den gratis Philips DockStudio-appen, deretter slås Bluetooth på automatisk og kobles til når enheten settes i dokkingstasjonen. Du kan glede deg over kraftig og fremragende lyd, og det er svært praktisk. Det er ikke mye annet som gir bedre lyd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

109

Anmeldelser

27/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Finally a nice docking speaker for Android

There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®

06/09/2012

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

dieses produkt ist super

ich würde dieses Produkt immer wieder kaufen für dieses Preis-Leistungsverhältnis ist es phantastisch. Tolles Gerät, es ist hervorragend.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS111 Dockingstation mit Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS111 Dockingstation mit Bluetooth®

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Innovativ, elegantes Design, funktionell.

Diese Dockingstation sieht sehr elegant aus und ist gut verarbeitet. Nach dem auspacken und der Installation der App auf dem Handy kann man sie in betrieb nehmen. Das Installieren ist sehr leicht und Problemlos. Das Gerät hat sehr guten und vollen Klang. Die große Uhr ist leicht abzulesen und durch die Dimmer Funktion nach persönlichen wünschen einstellbar. Auch das Nachtlicht sieht gut aus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AS111 docking speaker with Bluetooth®

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.