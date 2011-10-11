ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

Utgått

Støtte

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

AS111/12

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

For iOS og Android

Philips Entertainment-app

Støtter kontroll av utvalgte modeller av Philips Bluetooth-høyttalere, soundbars, partyhøyttalere, mikrosystemer, CD soundmachine-enheter og bærbare radioer.

Skann QR-koden for å laste ned appen
Philips Entertainment-app

Programvare og drivere

Fastvarehistorikk - English (US)

  • versjon: V022.10a.900
  • PDF fil, 50.1 kB
  • 11 October 2011

Fastvareinstruksjoner - English (US)

  • versjon: V1.2
  • PDF fil, 353.3 kB
  • 11 October 2011

Håndbøker og dokumentasjon

Brukerhåndbok - English (US)

  • PDF fil, 2.8 MB
  • 6 December 2023

EU-samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 25.4 kB
  • 3 December 2023

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne