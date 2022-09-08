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  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse
  • En helt ny strykeopplevelse

Alt-i-ett-strykeløsningerAll-in-One 8500

AIS8540/80

En helt ny strykeopplevelse
Philips All-in-One 8500 er et gjennombrudd for å slippe skrukkete klær. Med en perfekt balanse mellom damp og stryking tilbyr den brukervennlighet og kraftfull ytelse. En allsidig løsnng som effektivt holder skrukkene borte.
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Mer allsidig, kraftig og praktisk enn noen gang**

En helt ny strykeopplevelse

  • Dual heating-teknologi

  • Ergonomisk strykejern

  • OptimalTEMP-teknologi

  • Ergonomisk Iron+-hode

Innebygd flervinklet brett for fleksibilitet

Innebygd flervinklet brett for fleksibilitet

Det innebygde, koniske strykebrettet kan justeres for en fleksibel opplevelse. Bruk horisontal stryking for tykkere tekstiler, eller vertikal steaming for mer delikate plagg.

Dual heating-teknologi med bedre ytelse sammenlignet med dampstrykejern*

Dual heating-teknologi med bedre ytelse sammenlignet med dampstrykejern*

Med dual heating-teknologien kan dampen tenge dypt inn i klærne og fjerne skrukker med høyere ytelse enn et dampstrykejern* kan tilby. Dette sikrer at klærne dine ser best mulig ut.

Ergonomisk strykejern, gjør stryking enkelt

Ergonomisk strykejern, gjør stryking enkelt

Det ergonomiske strykejernet er opptil dobbelt så lett som et vanlig dampstrykejern**, slik at du komfortabelt kan stryke klærne dine.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med dampstrykejern, ifølge våre forbrukere, produktplasseringstest oktober 2022

  2. Sammenlignet med Philips dampstrykejern

  3. Sammenlignet med dampstrykejern, ifølge forbrukere, produktplasseringstest oktober 2022