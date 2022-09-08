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AIS8540/80
Dual heating-teknologi
Ergonomisk strykejern
OptimalTEMP-teknologi
Ergonomisk Iron+-hode
Det innebygde, koniske strykebrettet kan justeres for en fleksibel opplevelse. Bruk horisontal stryking for tykkere tekstiler, eller vertikal steaming for mer delikate plagg.
Med dual heating-teknologien kan dampen tenge dypt inn i klærne og fjerne skrukker med høyere ytelse enn et dampstrykejern* kan tilby. Dette sikrer at klærne dine ser best mulig ut.
Det ergonomiske strykejernet er opptil dobbelt så lett som et vanlig dampstrykejern**, slik at du komfortabelt kan stryke klærne dine.
Anmeldelser
Sammenlignet med dampstrykejern, ifølge våre forbrukere, produktplasseringstest oktober 2022
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Sammenlignet med dampstrykejern, ifølge forbrukere, produktplasseringstest oktober 2022