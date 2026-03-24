ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Alt-i-ett-strykeløsninger All-in-One 8500

Støtte

Alt-i-ett-strykeløsningerAll-in-One 8500

AIS8540/80

Alt-i-ett-strykeløsninger All-in-One 8500

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

UK Declaration of Conformity

  • PDF fil, 501.8 kB
  • 24 March 2026

Hurtigstartveiledning

  • PDF fil, 10 MB
  • 24 March 2026

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne