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Pusset opp
Raskere rensing med et kompakt, elegant design
Pust inn ren, trygg luft hjemme med vår kompakte luftrenser. Den fjerner 99,97 % av allergener og forurensende stoffer på få minutter, med minimalt energiforbruk. Med et elegant design og smartkontroller glir den sømløst inn i hjemmet og livet ditt.
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
Renser rom på opptil 65 m²
Luftrensekapasitet på 250 m³/t (CADR)
HEPA-filter og aktivt kull-filter
Smart PM2.5-sensor
Raskere rensing i et kompakt, elegant design (1). Med effektiv filtrering på 250 m3/t (CADR) kan den enkelt håndtere rom på opptil 65 m2 (2), og den kan rense et 20 m2 rom på under 12 minutter (3).
Trelags filtrering bestående av forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kull fanger opp 99,97 % av partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4), noe som er mindre enn det minste kjente viruset!
Sov uforstyrret med den nyskapende luftrenseren vår. Lydnivået i dvalemodus er 20,5 dB (5), noe som er lavere enn hvisking. Den digitale skjermen dimmes for å minimere lysforstyrrelser.
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4.5
av 5
251
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
sigridh123_8816
31/01/2025
Norge
God luftrenser
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] God luftrenser! Bruker den på soverommet for å ha best mulig luftkvalitet når jeg sover. Den har en nattmodus-knapp som gjør at viften kjører nesten helt lydløst og ikke forstyrrer om natta. En app kan brukes for å skru av og på vifte når du ikke er inne i rommet.
Denne omtalen gjelder PureProtect luftrenser 900 Series Mini
Denne omtalen gjelder PureProtect luftrenser 900 Series Mini
starglobe85_2332
30/01/2025
Norge
Effektiv og stille
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Vi har vært så heldige å fått prøve Philips PureProtect Mini 900 Series Smart luftrenser Denne stilige og svært kompakte enheten passer for rom opptil 65m2, og med Philips air+ app'en har du full kontroll uansett hvor du er. Den er svært stillegående og har flere innstillinger feks egen til natt da merker du ikke at den jobber. Den fjerner luftforurensende stoffer og gasser, i tillegg til luftbårne virus, bakterier, pollen, støvmidd, denne er perfekt for deg med allergi. Vil absolutt anbefale denne for deg.
Denne omtalen gjelder PureProtect luftrenser 900 Series Mini
Denne omtalen gjelder PureProtect luftrenser 900 Series Mini
torivarh_4436
21/12/2024
Norge
Friskere luft
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Fikk testet denne luftfriskeren. Litt utfordringer med å få satt opp appen, men etter det var gjort var det lett å kjøre i gang. Satte den opp på vårt lille soverom, for der ligger det 2 voksne og en hund, og luften kan bli litt tung i løpet av natten. Må si at luften ble betraktelig bedre! I pollensesongen vil den også fjerne allergener fra luften. Appen forteller hva og hvor mye den renser fra luften. Dette er noe jeg anbefaler alle å ha på soverommet for en bedre nattesøvn! 😉
Denne omtalen gjelder PureProtect luftrenser 900 Series Mini
Denne omtalen gjelder PureProtect luftrenser 900 Series Mini
(1) CADR sammenlignet med forgjengeren Philips AC0850
(2) CADR testet i henhold til GB/T18801-2022. Egnet renseområde er beregnet etter NRCC-54013-standarden.
(3) Beregnet: 48 m3 rom, CADR på 250 m3/t
(4) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 μm, iUTA
(5) Lydtrykk, IEC 60704, ved 1,5 m.
(6) Fra luften som passerer gjennom filteret, testet med husstøvmidd, bjørkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 ved OFI, et østerriksk forskningsinstitutt for kjemi og teknikk
(7) «Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008», skrevet av J. Bousquet og ca. 50 andre viktige opinionsledere, Allergy 2008: 63 (tillegg 86): 8–160
(8) Test av mikrobiell reduksjonshastighet utført av GMT Lab med influensavirus (H1N1) i 30 m3 forsøksrom, med turbomodus i 1 t
(9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. albus, 30 m3 rom, 1 t, turbomodus, tredjepartslaboratorium
(10) Test av mikrobiell reduksjonshastighet i eksternt laboratorium, der apparatet kjører i turbomodus i 1,5 time i et forsøksrom med aerosoler av HCOV-229E-viruset. HCOV-229E er beslektet med SARS-CoV-2, som gir covid-19, men er ikke det samme.
(11) Testet av eksternt laboratorium iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rom, turbomodus i 2 t.
(12) Levetiden til filteret avhenger av luftkvaliteten og bruken.