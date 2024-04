Koble enkelt til smarte hjemmenettverk og stemmeassistenter.

Sømløs kompatibilitet med Matter og Control4 gjør at du enkelt kan integrere The One i ditt eksisterende smarte hjemmenettverk. Hvis du vil styre TV-en med stemmen, kan du også trykke på Alexa-knappen på fjernkontrollen for å spørre Alexa. Eller spør Google via Google Assistant-aktiverte enheter.