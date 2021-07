Talekontroll. Innebygd Google Assistant. Fungerer med Alexa.

Styr Philips Android TV-en med stemmen din. Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne innhold og apper i Google Play-butikken? Bare fortell det til TV-en. Du kan til og med styre alle Google Assistant-kompatible smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn termostaten på filmkvelden. Uten å forlate sofaen. Dagene med å lete etter fjernkontrollen til TV-en er over. Nå kan du bruke stemmen din til å styre Philips Smart TV-en via Alexa-aktiverte enheter, for eksempel Amazon Echo. Slå på TV-en, bytt kanal, bytt til spillkonsollen og mer med Alexa.