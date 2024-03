Fjernkontroll med resirkulert plast. Ansvarlig emballasje.

Svingstativet i midten gjør at du kan plassere The One hvor som helst og likevel få beste synsvinkel, i tillegg til at du kan bruke Ambilight for øyeblikkelig stemningslys når skjermene er av. Fjernkontrollen er laget av resirkulert plast, emballasjen består av FSC-sertifisert resirkulert papp og produktvedleggene er trykket på resirkulert papir.