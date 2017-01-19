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Utgått
65PUS6521/12
Svært slank 4K LED-TV drevet av Android TV
Utrolig størrelse, utrolig ytelse. 6520-serien fra Philips gir et spektakulært visningsområde på 65 tommer med 4K Ultra HD for skarp oppløsning. Denne kraftpakken med mange funksjoner er brukervennlig og står på et elegant Arc-stativ.
164 cm (65")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB og kan utvides
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Ultra HD-TV har fire ganger så høy oppløsning sammenlignet med vanlig Full HD-TV. Med over åtte millioner piksler og unik Ultra Resolution-oppskaleringsteknologi får du best mulig bildekvalitet. Jo bedre kvalitet det er på originalinnholdet, desto bedre bilder og oppløsning får du. Gled deg over forbedret skarphet, økt dybdesyn, overlegen kontrast, jevne, naturlige bevegelser og fullkomne detaljer.
Den nye integrerte HEVC-standarden (H.265) gjør at du kan glede deg over 4K-sendinger med høy bildekvalitet.
Quad Core-prosessor fra Philips møter kraften til Android for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.
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3.7
av 5
52
Anmeldelser
Benthugo
19/01/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Godt produkt, fungerer utmnerket
Synes innfesting til bein er for langt ut til siden+ at de er skjeve slik at tv'n ligger bakover. Det burde også vert flere alternativ til bein.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 65PUS6521 Svært slank 4K-TV drevet av Android TV™
Basse
08/08/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Bara jättenöjd
Helt perfekt tv. Supersmart med inbyggd Android. Funkar kanon allting.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 65PUS6521 Ultratunn 4K-TV med Android TV™
Midnitewolf
16/11/2017
United Kingdom
A truly amazing tv!
I have been saving up for years to get a good tv! But what I got, was an amazing tv for the price of a good tv. The android runs seamlessly. It has plenty of built-in memory. The ambilight is amazing in so many different ways! From disco, to tv shows. It can be beautiful. It can be exhilarating! Beautiful colours shown on screen with real depth. I cannot fault this. It can be a huge android tablet (not touch screen of course) with your favourite Android apps. It can be a high quality tv. It can be a party peace. I am over the moon with this purchase.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.