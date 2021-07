Kinosyn og -lyd. Dolby Vision og Dolby Atmos

Støtte for Dolbys førsteklasses lyd- og videoformater betyr at HDR-innholdet ser og høres fantastisk ut. Du kan glede deg over et bilde som gjenspeiler regissørens opprinnelige intensjoner, og oppleve romslig lyd med virkelig klarhet og dybde.