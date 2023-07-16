Søkeord

0

Handlekurv

Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.

    • The One som har alt. The One som har alt. The One som har alt.
      Energy Label Europe F Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 201.0KB)

      The One 4K Ambilight-TV

      55PUS8518/12

      The One som har alt.

      Gi fritiden et løft med the One. Denne 4K Ambilight-TV-en fordyper deg i alle serier, filmer og spill! Du får god bildekvalitet, populære strømmeapper og et stativ som enkelt justeres for å passe til en lydplanke.

      Se alle fordeler

      Tilgjengelig i:

      Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig

      Lignende produkter

      Se alle Ambilight

      Gjør det om til en kombinasjonspakke, og spar Gjør det om til en kombinasjonspakke, og få ett av produktene med på kjøpet

      Alle behovene dine dekket i ett kjøp

      Pris på kombinasjonspakken

      Hopp over dette

      Velg ett av følgende: Velg ett av følgende produkter:

      Legg til tilbehør

      Dette produktet
      The One
      - {discount-value}

      The One

      4K Ambilight-TV

      total

      recurring payment

      The One som har alt.

      4K Ambilight-TV

      • 139 cm (55") Ambilight-TV
      • P5 Perfect Picture Engine
      • De viktigste HDR-formater støttes
      • Google TV™
      The One det oppslukende Ambilight.

      The One det oppslukende Ambilight.

      Ambilight-TV-er er de eneste TV-ene med LED-lys bak skjermen som reagerer på det du ser på, og som omslutter deg i en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du blir dratt dypere inn i favorittprogrammene, filmene og spillene dine.

      The One med det spennende utseendet. Philips P5-bildemotor.

      The One med det spennende utseendet. Philips P5-bildemotor.

      Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.

      The One med Dolby Vision og Dolby Atmos.

      The One med Dolby Vision og Dolby Atmos.

      Med Dolby Vision og Dolby Atmos om bord ser filmene, programmene og spillene utrolige ut. Se bildet regissøren ville at du skulle se – ingen flere skuffende scener som er for mørke til å bli med! Hør hvert eneste ord tydelig. Opplev lydeffekter slik de virkelig skjer rundt deg.

      Slank TV. Pakket for fremtiden.

      Slank TV. Pakket for fremtiden.

      Er du ute etter en TV som passer til rommet ditt? Den praktisk talt rammefrie skjermen på denne Ambilight TV-en passer til så å si alle interiører, og det høydejusterbare stativet er ideelt for lydplanker. Vår emballasje bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og vårt trykte materiell bruker resirkulert papir.

      Trådløst Philips Home System drevet av DTS Play-Fi

      Trådløst Philips Home System drevet av DTS Play-Fi

      Gir deg flott, klar TV-lyd rett fra esken. Hvis du ønsker mer, kan du koble det trådløse hjemmesystemet fra Philips med DTS Play-Fi til kompatible lydplanker og trådløse høyttalere rundt om i hjemmet på få sekunder. Du kan til og med lage et surroundlydsystem for hjemmekino ved å bruke TV-en som sentral høyttaler.

      Elsker spilling. 60Hz, VRR, ultralavt inngangsforsinkelse.

      Elsker spilling. 60Hz, VRR, ultralavt inngangsforsinkelse.

      Sugen på å spille? Denne 60 Hz Ambilight-TV-en med HDMI 2.1 støtter rask spilling, og Ultra Motion Clarity-modusen gir et skarpere, jevnere bilde. Når du slår på konsollen, aktiveres automatisk en innstilling for ultralav forsinkelse, og Ambilight-spillmodusen gjør at spenningen blir enda større.

      Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google.

      Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google.

      Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

      Talekontroll. Google Assistant. Fungerer med Alexa.

      Talekontroll. Google Assistant. Fungerer med Alexa.

      Du kan velge stemmeassistenter! Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen, så kan du bruke stemmen til å finne filmer og serier, få anbefalinger, kontrollere passende smarthjemenheter og mer. Eller be Alexa om å styre TV-en via Alexa-aktiverte enheter.

      Ultraskarpt bilde. Levende seeropplevelse.

      Uansett hva du ser på, får du et klart, sylskarpt bilde med levende farger. I tillegg er denne 4K UHD Ambilight-TV-en kompatibel med alle de store HDR-formatene, slik at du kan se flere detaljer, selv i mørke og lyse områder, når du strømmer HDR-innhold.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        • Lounge-modus
        • Spillmodus
        • Musikk med Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • fungerer med trådløse hjemmekinohøyttalere fra Philips
        • Ambilight Bootup Animation
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        55  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        139  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD LED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        60  Hz
        Bildemotor
        P5 Perfect Picture Engine
        Bildeforbedring
        • Dolby Vision
        • HDR10+
        • Micro Dimming Pro
        • Natural Motion
        • Høy fargegamut 90 % DCI/P3
        • CalMAN Ready
        • HLG (Hybrid Log Gamma)

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        • 576p-50 Hz
        • 640x480-60 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • 50 Hz, 60 Hz
        • 2560x1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p-24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Videoavspilling
        • PAL
        • SECAM
        TV-programguide*
        8-dagers elektronisk programguide
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Android-TV

        Operativsystem
        Google TV™
        Forhåndsinstallerte apper
        • Filmer fra Google Play*
        • Google-søk
        • YouTube
        • Netflix
        • Apple TV
        • BBC iPlayer
        • Amazon Prime Video
        • Disney+
        • YouTube Music
        • Treningsapp
        • Ambilight Aurora
        Minnestørrelse (Flash)
        16 GB*
        Spillsky
        Geforce Now

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Fjernkontroll
        med tale
        Taleassistent*
        • Innebygd Google Assistant
        • Fjernkontroll med mikrofon.
        • Fungerer med Alexa

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        • Beholdere: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Avspillingsformater for musikk
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 opptil v9.2)
        • WMA-PRO (v9 og v10)
        • FLAC
        Tekstformatstøtte
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Avspillingsformater for bilde
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • 360-bilde
        • HEIF

      • Behandling

        Behandlingskraft
        Quad Core

      • Lyd

        Utgangseffekt (RMS)
        20 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 x 10 W fulltonehøyttaler
        Kodek
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • A.I.-lyd
        • Tydelig tale
        • Dolby Atmos
        • Dolby bassforbedring
        • Dolby volumutjevning
        • Nattmodus
        • EQ hos AI
        • DTS Play-Fi
        • Mimi personlig lyd
        • Romkalibrering

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        4
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        • Ettrykks avspilling
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.0
        Andre tilkoblinger
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • Digital lydutgang (optisk)
        • Hodetelefonutgang
        • Servicetilkobling
        • Satellitt-kontakt
        HDCP 2,3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI2
        HDMI 2.1 Funksjon
        • EARC på HDMI 2
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        • Maks. 48 Gbps datahastighet
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        HDMI 1/2
        HDMI 2.0
        Spill
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision-spill
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG
        • HDR10+

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        1533388
        SDR-energiklasse
        F
        Strømkrav i på-modus for SDR
        77  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        118  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 220–240 V 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,3 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Slå av bilde (for radio)
        • Øko-modus
        • Lyssensor

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Fjernkontroll
        • 2 x AAA-batterier
        • Bordstativ
        • Nettledning
        • Hurtigstartveiledning
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet

      • Formgivning

        TV-farge
        Antrasittgrå ramme
        Stativutforming
        Støtteelementer i antrasittgrått

      • Mål

        Bredde, apparat
        1231,0  millimeter
        Høyde, apparat
        720,0  millimeter
        Dybde, apparat
        81,0  millimeter
        Produktvekt
        15,2  kg
        Bredde, apparat (med stativ)
        1231.0  millimeter
        Høyde, apparat (med stativ)
        740.0/778.0  millimeter
        Dybde, apparat (med stativ)
        256.0  millimeter
        Produktvekt (+stativ)
        16.0  kg
        Eskebredde
        1360.0  millimeter
        Eskehøyde
        840.0  millimeter
        Eskedybde
        160.0  millimeter
        Vekt, inkl. emballasje
        19,5  kg
        Bredde, stativ
        737.0/1014.0  millimeter
        Høyde, stativ
        29.5/68.0  millimeter
        Dybde, stativ
        256.0  millimeter
        Avstand mellom to stativer
        737.0/1014/0  millimeter
        Stativhøyde til nedre kant av TV-en
        29.5/68.0  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        200 x 300 mm

      Hva er i esken?

      Andre artikler i boksen

      • Fjernkontroll
      • 2 x AAA-batterier
      • Bordstativ
      • Nettledning
      • Hurtigstartveiledning
      • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      Anbefalte produkter

      Nylige viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til å anmelde dette produktet

      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Minnestørrelse (flash): 16 GB. Minnestørrelsen som faktisk er tilgjengelig, kan variere (avhengig av f.eks. (forhånds-)installerte apper, installert operativsystem osv.).
      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Disney+-abonnement kreves. Underlagt vilkårene https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney og relaterte enheter. Disney+ er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Google Assistant er tilgjengelig på Android-TV-er fra Philips som kjører på Android O (8) eller nyere OS-versjon. Google Assistant er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
      • Google TV er navnet på enhetens programvarelopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.