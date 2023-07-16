Andre artikler i boksen
- Fjernkontroll
- 2 x AAA-batterier
- Bordstativ
- Nettledning
- Hurtigstartveiledning
- Brosjyre om regelverk og sikkerhet
Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
55PUS8518/12
The One som har alt.
Gi fritiden et løft med the One. Denne 4K Ambilight-TV-en fordyper deg i alle serier, filmer og spill! Du får god bildekvalitet, populære strømmeapper og et stativ som enkelt justeres for å passe til en lydplanke.Se alle fordeler
Dessverre er dette produktet ikke lenger tilgjengelig
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
4K Ambilight-TV
total
recurring payment
Ambilight-TV-er er de eneste TV-ene med LED-lys bak skjermen som reagerer på det du ser på, og som omslutter deg i en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du blir dratt dypere inn i favorittprogrammene, filmene og spillene dine.
Philips P5-motoren gir et bilde som er like strålende som filmene du liker å se på. Detaljene har betydelig mer dybde. Fargene er levende, mens hudfargene ser naturlige ut. Kontrasten er så skarp at du føler hver eneste detalj. Bevegelsen er helt jevn.
Med Dolby Vision og Dolby Atmos om bord ser filmene, programmene og spillene utrolige ut. Se bildet regissøren ville at du skulle se – ingen flere skuffende scener som er for mørke til å bli med! Hør hvert eneste ord tydelig. Opplev lydeffekter slik de virkelig skjer rundt deg.
Er du ute etter en TV som passer til rommet ditt? Den praktisk talt rammefrie skjermen på denne Ambilight TV-en passer til så å si alle interiører, og det høydejusterbare stativet er ideelt for lydplanker. Vår emballasje bruker FSC-sertifisert resirkulert papp og vårt trykte materiell bruker resirkulert papir.
Gir deg flott, klar TV-lyd rett fra esken. Hvis du ønsker mer, kan du koble det trådløse hjemmesystemet fra Philips med DTS Play-Fi til kompatible lydplanker og trådløse høyttalere rundt om i hjemmet på få sekunder. Du kan til og med lage et surroundlydsystem for hjemmekino ved å bruke TV-en som sentral høyttaler.
Sugen på å spille? Denne 60 Hz Ambilight-TV-en med HDMI 2.1 støtter rask spilling, og Ultra Motion Clarity-modusen gir et skarpere, jevnere bilde. Når du slår på konsollen, aktiveres automatisk en innstilling for ultralav forsinkelse, og Ambilight-spillmodusen gjør at spenningen blir enda større.
Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.
Du kan velge stemmeassistenter! Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen, så kan du bruke stemmen til å finne filmer og serier, få anbefalinger, kontrollere passende smarthjemenheter og mer. Eller be Alexa om å styre TV-en via Alexa-aktiverte enheter.
Uansett hva du ser på, får du et klart, sylskarpt bilde med levende farger. I tillegg er denne 4K UHD Ambilight-TV-en kompatibel med alle de store HDR-formatene, slik at du kan se flere detaljer, selv i mørke og lyse områder, når du strømmer HDR-innhold.
Ambilight
Bilde/skjerm
Skjermoppløsning
Tuner/mottak/overføring
Android-TV
Smart TV-funksjoner
Multimedieprogrammer
Behandling
Lyd
Tilkoblingsmuligheter
Støttede HDMI-videofunksjoner
EU-energikort
Drift
Tilbehør
Formgivning
Mål
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.