55PUS8200/12
Det smarte valget med Ambilight
Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa og Matter Smart Home. Til og med en innebygd fjernmikrofon for å høre kommandoene dine tydelig. Drevet av Titan OS for å gjøre det enkelt og raskt hvor europeisk design og datasikkerhet kommer først.Se alle fordeler
4K Ambilight-TV
total
recurring payment
Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. All underholdning strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Zoom inn. Fortap deg i detaljene. Dette er 4K-bildepresisjon som går utover det man kan forestille seg. Med en Pixel Precise Ultra HD-skjerm for skarphet og naturtro detaljer fylles hvert øyeblikk med fantastiske opplevelser.
Takket være Dolby Atmos, som gir deg en lyd som er nøyaktig slik regissøren hadde tenkt seg, og DTS:X, som skaper 3D-lydopplevelser, blir det som om du virkelig er tilstede. Når du legger til denne ekstra dimensjonen i lyden, får du en mer oppslukende opplevelse i hjemmet.
Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.
Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt, og Far-Field-mikrofon. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med innebygd Alexa, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Alexa-enheter og Apple AirPlay.
Si kommandoen. Slå på TV-en når du kommer inn i rommet. Snakk med Alexa uten å måtte bruke fjernkontrollen. Med den innebygde fjernfeltmikrofonen og håndfrikontrollen kan du lene deg tilbake, slappe av og nyte alt Smart TV-innholdet du liker best.
Hør hvert ord med presisjon. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru dialogvolumet opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. På denne måten går du ikke glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.
Med HDMI 2.0a og VRR får du det beste ut av konsollen, med raskere spilling og jevnere grafikk. Med innstillingen for lav inngangsforsinkelse som aktiveres automatisk når du slår på konsollen, er du klar for et nytt nivå av spilling.
Fra smarttelefoner til nettbrett og fra bærbare datamaskiner til smarte høyttalere er det viktig å beskytte personopplysningene dine. Når du kobler til Philips TV, blir konfidensiell informasjon lagret på et sikkert sted hele tiden. Med SafeShark som kontinuerlig tester og verifiserer sikkerheten din, får du sinnsro gjennom å vite at nettsikkerhet er vår høyeste prioritet.
Kantstativ. Tynn ramme. 4K LED-TV. Dette er europeisk designkvalitet. Innholdet finnes raskt og enkelt takket være Titan OS. Hver minste detalj nøye utvalgt, helt ned til den resirkulerte fjernkontrollen av plast og resirkulert FSC-sertifisert emballasje som den leveres i.
Ambilight
Bilde/skjerm
Skjermoppløsning
Tuner/mottak/overføring
Smart TV
Smart TV-funksjoner
Multimedieprogrammer
Lyd
Tilkoblingsmuligheter
Støttede HDMI-videofunksjoner
EU-energikort
Drift
Tilbehør
Formgivning
Mål
