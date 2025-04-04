Søkeord

      LED 4K Ambilight-TV

      55PUS8200/12

      Det smarte valget med Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa og Matter Smart Home. Til og med en innebygd fjernmikrofon for å høre kommandoene dine tydelig. Drevet av Titan OS for å gjøre det enkelt og raskt hvor europeisk design og datasikkerhet kommer først.

      Det smarte valget med Ambilight

      • 139 cm (55") AMBILIGHT-TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos og DTS:X
      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. All underholdning strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

      Levende øyeblikk. Skarpere scener.

      Levende øyeblikk. Skarpere scener.

      Zoom inn. Fortap deg i detaljene. Dette er 4K-bildepresisjon som går utover det man kan forestille seg. Med en Pixel Precise Ultra HD-skjerm for skarphet og naturtro detaljer fylles hvert øyeblikk med fantastiske opplevelser.

      Omslutt deg med Dolby Atmos og DTS:X

      Omslutt deg med Dolby Atmos og DTS:X

      Takket være Dolby Atmos, som gir deg en lyd som er nøyaktig slik regissøren hadde tenkt seg, og DTS:X, som skaper 3D-lydopplevelser, blir det som om du virkelig er tilstede. Når du legger til denne ekstra dimensjonen i lyden, får du en mer oppslukende opplevelse i hjemmet.

      Titan OS. Finn frem, helt enkelt.

      Titan OS. Finn frem, helt enkelt.

      Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.

      Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.

      Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.

      Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt, og Far-Field-mikrofon. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med innebygd Alexa, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Alexa-enheter og Apple AirPlay.

      Kontroll uten fjernkontroll

      Kontroll uten fjernkontroll

      Si kommandoen. Slå på TV-en når du kommer inn i rommet. Snakk med Alexa uten å måtte bruke fjernkontrollen. Med den innebygde fjernfeltmikrofonen og håndfrikontrollen kan du lene deg tilbake, slappe av og nyte alt Smart TV-innholdet du liker best.

      Gjør hvert ord tydelig med Vocal Boost

      Hør hvert ord med presisjon. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru dialogvolumet opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. På denne måten går du ikke glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.

      Tilkobling for spilling

      Med HDMI 2.0a og VRR får du det beste ut av konsollen, med raskere spilling og jevnere grafikk. Med innstillingen for lav inngangsforsinkelse som aktiveres automatisk når du slår på konsollen, er du klar for et nytt nivå av spilling.

      Alle dataene dine oppbevares trygt og sikkert

      Fra smarttelefoner til nettbrett og fra bærbare datamaskiner til smarte høyttalere er det viktig å beskytte personopplysningene dine. Når du kobler til Philips TV, blir konfidensiell informasjon lagret på et sikkert sted hele tiden. Med SafeShark som kontinuerlig tester og verifiserer sikkerheten din, får du sinnsro gjennom å vite at nettsikkerhet er vår høyeste prioritet.

      Europeisk design med bærekraft i tankene.

      Kantstativ. Tynn ramme. 4K LED-TV. Dette er europeisk designkvalitet. Innholdet finnes raskt og enkelt takket være Titan OS. Hver minste detalj nøye utvalgt, helt ned til den resirkulerte fjernkontrollen av plast og resirkulert FSC-sertifisert emballasje som den leveres i.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Ambilight-pakke
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        • Musikkmodus
        • Spillmodus
        • Vekkerklokke med «soloppgang»
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        55  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        139  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD LED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160p
        Opprinnelig oppdateringshastighet
        60 Hz  Hz
        Bildemotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildeforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spill
        • HDR10+-kompatibel
        • Hjemmekino
        • Skjerm
        • Film
        • Micro Dimming
        • Personlig
        • Ultra Resolution

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        Operativsystem
        TITAN OS
        Minnestørrelse (Flash)*
        8GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Innebygd Amazon Alexa
        • Fungerer med Google Home
        • Fjernkontroll med mikrofon.
        Smarthjemopplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Spillkontrolllinje
        Spillinje 2.0
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.0 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        20 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 stk. 10 W fulltonehøyttalere
        Kodek
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • AVL-modus
        • Bassforbedring
        • Dolby Media Intelligence
        • Underholdning
        • Equalizer
        • Høreprofil
        • Nattmodus
        • Romkalibrering
        • Personlig
        • Vokal-boost
        Hodetelefonfunksjoner
        Dolby Atmos for hodetelefoner
        Lydmotor
        IntelliSound
        Hovedhøyttaler
        Fulltone bassrefleks (FR01A)

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Ettrykks avspilling
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        HDMI 2.1 Funksjon
        • eARC på HDMI 1
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        EasyLink 2.0
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        Spill
        • ALLM og Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • HDR10+-kompatibel
        • HDR10
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2269636
        SDR-energiklasse
        E
        Strømkrav i på-modus for SDR
        53  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        80  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Øko-modus
        • Lyssensor
        • Slå av bilde (for radio)

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 2 x AAA-batterier
        • Nettledning
        • Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon
        • Fjernkontroll
        • Bordstativ
        • Hurtigstartveiledning

      • Formgivning

        TV-farge
        Svart lav plastramme
        Stativutforming
        Svart kvadratbuestativ i metall

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        810  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        200 x 100 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        1226 x 713 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1226 x 778 x 275 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        1320 x 806 x 132 mm
        Vekt av TV uten stativ
        9,9 kg
        Vekt av TV med stativ
        10,2 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        13,1 kg

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.
