    Ambilight-TV med innebygd Google Assistant.
      Energy Label Europe E Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 197.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      50PUS8100/12

      Ambilight-TV med innebygd Google Assistant.

      Dette er Ambilight TV – imponerende bilder og praktisk underholdning. Med 4K og Google TV slipper du endeløs leting. Bare spør Google Assistant om å finne ønsket film, serie eller sportssending, så kan du sette deg godt til rette og slappe av

      Tilgjengelig i:

      Dette produktet
      LED
      LED

      4K Ambilight-TV

      Ambilight-TV med innebygd Google Assistant.

      • 126 cm (50") AMBILIGHT-TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos og DTS:X
      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. All underholdning strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

      Levende øyeblikk. Skarpere scener.

      Zoom inn. Fortap deg i detaljene. Dette er 4K-bildepresisjon som går utover det man kan forestille seg. Med en Pixel Precise Ultra HD-skjerm for skarphet og naturtro detaljer fylles hvert øyeblikk med fantastiske opplevelser.

      Farge og kontrast slippes løs med HDR10+

      Forvent flere detaljer. For kvalitet, bilde etter bilde. Med større vekt på farge og kontrast, blir selv de mørkeste øyeblikkene og de lyseste scenene tydeligere.

      Omslutt deg med Dolby Atmos og DTS:X

      Takket være Dolby Atmos, som gir deg en lyd som er nøyaktig slik regissøren hadde tenkt seg, og DTS:X, som skaper 3D-lydopplevelser, blir det som om du virkelig er tilstede. Når du legger til denne ekstra dimensjonen i lyden, får du en mer oppslukende opplevelse i hjemmet.

      Underholdning du elsker, med litt hjelp fra Google.

      Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.

      Kompatibel med taleassistenter og Apple AirPlay*

      Du får flere ulike taleassistenter. Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen, så kan du bruke stemmen til blant annet å finne filmer og serier, få anbefalinger og styre kompatible smarthusenheter. Du kan også be Alexa om å styre TV-en via Alexa-aktiverte enheter. Strøm enkelt til TV-en fra iPhone, iPad eller Mac. Se filmer via apper. Del bilder med venner i samme rom.*

      Valgfri størrelse

      Enten den er stor eller liten – gå for en TV som passer perfekt til dine behov. Fra en liten skjerm på 43” og helt opp til 65”, gjør at den utrolige 8000 Series er et smartere TV-valg.

      Europeisk design

      Kantstativ, slank ramme – europeisk design på sitt beste. Sett Ambilight-TV-en i Lounge-modus for å fylle rommet med farger når TV-en er i hvilemodus. Fjernkontrollen er laget av resirkulert plast og emballasjen er i FSC-sertifisert papp – til og med produktvedleggene er nøye uttenkt og skrevet ut på resirkulert papir.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Ambilight-pakke
        • Spillmodus
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        • Lounge-lysmodus
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        50  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        126  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD LED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160p
        Bildemotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildeforbedring
        • Micro Dimming
        • Ultra Resolution
        • Natural Motion
        • Crystal Clear
        • Personlig
        • Hjemmekino
        • ECO
        • Film
        • Spill
        • Skjerm

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT-app*
        • WhaleFit
        Operativsystem
        Google TV™
        Minnestørrelse (Flash)*
        16 GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Fjernkontroll med mikrofon.
        • Innebygd Google Assistant
        • Fungerer med Alexa
        Smarthjemopplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Spillkontrolllinje
        Spillinje 2.0
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.0 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        20 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 stk. 10 W fulltonehøyttalere
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Lydforbedring
        • KI-modus
        • Originalt
        • Underholdning
        • Musikk
        • Romlig musikk
        • Tale
        • Personlig
        • Alle lydstiler
        • Tydelig tale
        • Personlig lyd
        • AVL-modus
        • Nattmodus
        Lydmotor
        Grunnleggende lydmotor
        Hovedhøyttaler
        Fulltone bassrefleks (FR01A)

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • Audio Return Channel
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        • Ettrykks avspilling (automatisk vekking)
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.0
        • Fungerer med Apple AirPlay
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI3
        HDMI 2.1 Funksjon
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        • eARC på HDMI 3
        EasyLink 2.0
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        Spill
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2361288
        SDR-energiklasse
        E
        Strømkrav i på-modus for SDR
        53  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        72  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,5 W

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 2 x AAA-batterier
        • Hurtigstartveiledning
        • Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon
        • Bordstativ
        • Fjernkontroll
        • Nettledning

      • Formgivning

        TV-farge
        Svart metallramme
        Stativutforming
        Svarte pinner

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        810  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        200 x 100 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1111 x 674 x 255 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        1240 x 800 x 150 mm
        Vekt av TV uten stativ
        8,23 kg
        Vekt av TV med stativ
        8,39 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        11,61 kg

      Badge-D2C

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land, og brukes under lisens.
      • Google TV er navnet på enhetens programvareopplevelse og et varemerke for Google LLC.
      • Google TV er navnet på enhetens programvarelopplevelse og et varemerke for Google LLC. YouTube, OK Google og andre merker er varemerker for Google LLC.
      • Tilgjengeligheten til Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere fra land til land eller region. Se støttesidene til Google Play og Apple Inc.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

      Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.