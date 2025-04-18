Søkeord
50PUS8100/12
Ambilight-TV med innebygd Google Assistant.
Dette er Ambilight TV – imponerende bilder og praktisk underholdning. Med 4K og Google TV slipper du endeløs leting. Bare spør Google Assistant om å finne ønsket film, serie eller sportssending, så kan du sette deg godt til rette og slappe avSe alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
4K Ambilight-TV
Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. All underholdning strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Zoom inn. Fortap deg i detaljene. Dette er 4K-bildepresisjon som går utover det man kan forestille seg. Med en Pixel Precise Ultra HD-skjerm for skarphet og naturtro detaljer fylles hvert øyeblikk med fantastiske opplevelser.
Forvent flere detaljer. For kvalitet, bilde etter bilde. Med større vekt på farge og kontrast, blir selv de mørkeste øyeblikkene og de lyseste scenene tydeligere.
Takket være Dolby Atmos, som gir deg en lyd som er nøyaktig slik regissøren hadde tenkt seg, og DTS:X, som skaper 3D-lydopplevelser, blir det som om du virkelig er tilstede. Når du legger til denne ekstra dimensjonen i lyden, får du en mer oppslukende opplevelse i hjemmet.
Hva har du lyst til å se på? Google TV samler filmer, programmer og mer fra alle appene og abonnementene dine, og organiserer dem bare for deg. Du får forslag basert på hva du liker, og du kan til og med bruke Google TV-appen på telefonen til å gå gjennom listen over alt du har lyst til å se.
Du får flere ulike taleassistenter. Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen, så kan du bruke stemmen til blant annet å finne filmer og serier, få anbefalinger og styre kompatible smarthusenheter. Du kan også be Alexa om å styre TV-en via Alexa-aktiverte enheter. Strøm enkelt til TV-en fra iPhone, iPad eller Mac. Se filmer via apper. Del bilder med venner i samme rom.*
Enten den er stor eller liten – gå for en TV som passer perfekt til dine behov. Fra en liten skjerm på 43” og helt opp til 65”, gjør at den utrolige 8000 Series er et smartere TV-valg.
Kantstativ, slank ramme – europeisk design på sitt beste. Sett Ambilight-TV-en i Lounge-modus for å fylle rommet med farger når TV-en er i hvilemodus. Fjernkontrollen er laget av resirkulert plast og emballasjen er i FSC-sertifisert papp – til og med produktvedleggene er nøye uttenkt og skrevet ut på resirkulert papir.
