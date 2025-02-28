Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
50PUS8010/12
Bad i lyset fra Ambilight
Dette er Ambilight TV. En smart-TV drevet av Titan OS. Elegant europeisk design. Du får alle filmer, serier og sportssendinger raskt med utrolig bildekvalitet. Fordyp deg i farger, lys og 3D-kinolyd.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
4K Ambilight-TV
total
recurring payment
Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. All underholdning strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.
Zoom inn. Fortap deg i detaljene. Dette er 4K-bildepresisjon som går utover det man kan forestille seg. Med en Pixel Precise Ultra HD-skjerm for skarphet og naturtro detaljer fylles hvert øyeblikk med fantastiske opplevelser.
Forvent flere detaljer. For kvalitet, bilde etter bilde. Med større vekt på farge og kontrast, blir selv de mørkeste øyeblikkene og de lyseste scenene tydeligere.
Takket være Dolby Atmos, som gir deg en lyd som er nøyaktig slik regissøren hadde tenkt seg, og DTS:X, som skaper 3D-lydopplevelser, blir det som om du virkelig er tilstede. Når du legger til denne ekstra dimensjonen i lyden, får du en mer oppslukende opplevelse i hjemmet.
Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.
Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med stemmestyring, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Alexa-enheter og Apple AirPlay.
Enten den er stor eller liten – gå for en TV som passer perfekt til dine behov. Fra en liten skjerm på 43” og helt opp til 65”, gjør at den utrolige 8000 Series er et smartere TV-valg.
Kantstativ. Tynn ramme. 4K LED-TV. Dette er europeisk designkvalitet. Innholdet finnes raskt og enkelt takket være Titan OS. Hver minste detalj nøye utvalgt, helt ned til den resirkulerte fjernkontrollen av plast og resirkulert FSC-sertifisert emballasje som den leveres i.
Hvert ord høres tydelig. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru volumet på dialog opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. Dermed vil du ikke gå glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.
Med HDMI 2.1 og VRR får du det beste ut av konsollen, som betyr raskere spilling og jevnere grafikk. Med innstilling for lav inngangsforsinkelse som aktiveres automatisk når du slår på konsollen, er du klar for et nytt nivå av spilling.
Ambilight
Bilde/skjerm
Skjermoppløsning
Tuner/mottak/overføring
Smart TV
Smart TV-funksjoner
Multimedieprogrammer
Lyd
Tilkoblingsmuligheter
Støttede HDMI-videofunksjoner
EU-energikort
Drift
Tilbehør
Formgivning
Mål
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.