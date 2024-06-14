Søkeord

    • 4K Ambilight-TV 4K Ambilight-TV 4K Ambilight-TV
      Energy Label Europe E Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      50PUS8009/12

      4K Ambilight-TV

      Fordyp deg i det hele med denne funksjonsrike Ambilight-TV-en! Du får et flott bilde, realistisk Dolby Atmos-lyd og jevn spilling. Uansett hva du ser på eller spiller, løfter Ambilight spenningen – for en TV-kveld som ingen andre.

      4K Ambilight-TV

      Rimelig Ambilight-TV

      • 126 cm (50") AMBILIGHT-TV
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Titan OS smartplattform
      • Dolby Atmos-lyd
      Fordyp deg i det du elsker. Ambilight-TV.

      Fordyp deg i det du elsker. Ambilight-TV.

      Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.

      Levende visning med et lyssterkt og ultraskarpt bilde.

      Levende visning med et lyssterkt og ultraskarpt bilde.

      Kos deg med alt du ser på med denne lyssterke 4K (UHD) LED Ambilight-TV-en. Philips Pixel Precise Ultra HD-behandlingsmotoren optimaliserer bildekvaliteten for å gi ultraskarpe bilder, fyldige farger og jevne bevegelser. Du får den best mulige seeropplevelsen hver gang.

      Lett å finne. TITAN OS.

      Lett å finne. TITAN OS.

      Du kan raskt og enkelt finne favorittprogrammene dine med den nye TITAN OS smart-TV-plattformen vår. Liker du en bestemt serie? Du kan fortsette å se den direkte fra startskjermbildet. Hvis du ser etter noe nytt, kan du bla gjennom kategorier som action eller drama og se forslag fra de beste strømmetjenestene – alt sammen på ett sted.

      Dolby Atmos for kinolyd.

      Dolby Atmos for kinolyd.

      Med Dolby Atmos får du en dypere lydopplevelse gjennom lydeffekter som kommer fra alle kanter i rommet rundt deg. Enten det er romskip som flyr over hodet eller stille skritt som lusker seg innpå bakfra, vil du føle at du er midt i begivenhetene.

      Klar for spilling. VRR og lav inndataforsinkelse på alle konsoller

      Klar for spilling. VRR og lav inndataforsinkelse på alle konsoller

      Med HDMI VRR får du det beste fra konsollen, med rask spilling og jevn grafikk. Med støtte for VRR og en innstilling med lav ventetid som aktiveres automatisk når du slår på konsollen. Ambilight-spillmodus gjør spenningen større.

      Kobler seg sømløst mot smarthjemnettverk.

      Kobler seg sømløst mot smarthjemnettverk.

      Sømløs kompatibilitet med Matter and Control4 betyr at du enkelt kan integrere denne TV Ambilight-TV-en i ditt eksisterende smarthjemnettverk.

      Fjernkontroll med resirkulert plast. Ansvarlig emballasje.

      Denne Ambilight-TV-en har et elegant, diskret utseende, og du kan bruke Ambilight som øyeblikkelig stemningsbelysning når skjermen er av. TV-fjernkontrollen er laget av resirkulert plast, emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp, og innleggene er trykt på resirkulert papir.

      Slank TV med elegant og tiltalende design.

      Slank TV med elegant og tiltalende design.

      Kompatibel med Matter and Control4.

      Kompatibel med Matter and Control4.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        • Lounge-lysmodus
        • Musikk med Ambilight
        • AmbiSleep
        • Vekkerklokke med «soloppgang»
        • Ambilight FTI Animation
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        50  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        126  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD LED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160
        Bildemotor
        Pixel Precise Ultra HD

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        • 640 x 480-60 Hz
        • 576p-50 Hz
        • 720p-50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560 x 1440-60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-programguide*
        8-dagers elektronisk programguide
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN-kanal
        • NFT-app*
        • STB Controller-app
        Operativsystem
        TITAN OS
        Minnestørrelse (Flash)*
        8GB

      • Smart TV-funksjoner

        Brukersamhandling
        Skjermspeiling
        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        Innebygd Amazon Alexa
        Smarthjemopplevelse
        • Fungerer med Amazon Alexa
        • Fungerer med Google Assistant
        • MATTER
        • Innebygd Amazon Alexa

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Utgangseffekt (RMS)
        20 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 stk. 10 W fulltonehøyttalere
        Kodek
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • Dolby bassforbedring
        • Tydelig tale
        • A.I.-lyd
        • EQ hos AI
        • Dolby volumutjevning
        • Nattmodus
        • Personlig lyd

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        • Ettrykks avspilling
        Antall USB-kontakter
        2
        Trådløs tilkobling
        Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enkelt bånd
        HDCP 2.3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI1
        HDMI 2.1 Funksjon
        • eARC på HDMI 1
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        Spill
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        1960010
        SDR-energiklasse
        E
        Strømkrav i på-modus for SDR
        45 kWh/1000 h  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        78 kWh/1000 h  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 220–240 V, 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Slå av bilde (for radio)
        • Øko-modus
        • Lyssensor

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • Fjernkontroll
        • 2 x AAA-batterier
        • Bordstativ
        • Nettledning
        • Hurtigbrukerveiledning
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet

      • Formgivning

        TV-farge
        Matt svart ramme
        Stativutforming
        Svarte pinner

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        810  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        200 x 100 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1111 x 674 x 255 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        1240 x 785 x 150 mm
        Vekt av TV uten stativ
        8,2 kg
        Vekt av TV med stativ
        8,4 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        10,0 kg

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Max-apptjenesten vil være tilgjengelig innen august 2024.
      • Matter / Control4: Denne funksjonen blir tilgjengelig i 2024 via en programvareoppdatering.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

