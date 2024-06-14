Søkeord
4K Ambilight-TV
Fordyp deg i det hele med denne funksjonsrike Ambilight-TV-en! Du får et flott bilde, realistisk Dolby Atmos-lyd og jevn spilling. Uansett hva du ser på eller spiller, løfter Ambilight spenningen – for en TV-kveld som ingen andre.Se alle fordeler
Ambilight er de eneste TV-ene med innebygde LED-lys på baksiden som reagerer på det du ser på, og som omgir deg med en glorie av fargerikt lys. Det endrer alt: TV-en din virker større, og du lever deg dypere inn i idrettene, filmene, musikken og spillene du liker best.
Kos deg med alt du ser på med denne lyssterke 4K (UHD) LED Ambilight-TV-en. Philips Pixel Precise Ultra HD-behandlingsmotoren optimaliserer bildekvaliteten for å gi ultraskarpe bilder, fyldige farger og jevne bevegelser. Du får den best mulige seeropplevelsen hver gang.
Du kan raskt og enkelt finne favorittprogrammene dine med den nye TITAN OS smart-TV-plattformen vår. Liker du en bestemt serie? Du kan fortsette å se den direkte fra startskjermbildet. Hvis du ser etter noe nytt, kan du bla gjennom kategorier som action eller drama og se forslag fra de beste strømmetjenestene – alt sammen på ett sted.
Med Dolby Atmos får du en dypere lydopplevelse gjennom lydeffekter som kommer fra alle kanter i rommet rundt deg. Enten det er romskip som flyr over hodet eller stille skritt som lusker seg innpå bakfra, vil du føle at du er midt i begivenhetene.
Med HDMI VRR får du det beste fra konsollen, med rask spilling og jevn grafikk. Med støtte for VRR og en innstilling med lav ventetid som aktiveres automatisk når du slår på konsollen. Ambilight-spillmodus gjør spenningen større.
Sømløs kompatibilitet med Matter and Control4 betyr at du enkelt kan integrere denne TV Ambilight-TV-en i ditt eksisterende smarthjemnettverk.
Denne Ambilight-TV-en har et elegant, diskret utseende, og du kan bruke Ambilight som øyeblikkelig stemningsbelysning når skjermen er av. TV-fjernkontrollen er laget av resirkulert plast, emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp, og innleggene er trykt på resirkulert papir.
Slank TV med elegant og tiltalende design.
Kompatibel med Matter and Control4.
