Lett å finne. TITAN OS.

Du kan raskt og enkelt finne favorittprogrammene dine med den nye TITAN OS smart-TV-plattformen vår. Liker du en bestemt serie? Du kan fortsette å se den direkte fra startskjermbildet. Hvis du ser etter noe nytt, kan du bla gjennom kategorier som action eller drama og se forslag fra de beste strømmetjenestene – alt sammen på ett sted.