    • Bad i lyset fra Ambilight Bad i lyset fra Ambilight Bad i lyset fra Ambilight
      Energy Label Europe E Energimerke
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned Energimerke (PDF 897.0KB)

      LED 4K Ambilight-TV

      50PUS8000/12

      Bad i lyset fra Ambilight

      Dette er Ambilight TV. En smart-TV drevet av Titan OS. Elegant europeisk design. Du får alle filmer, serier og sportssendinger raskt med utrolig bildekvalitet. Fordyp deg i farger, lys og 3D-kinolyd.

      Bad i lyset fra Ambilight

      • 126 cm (50") AMBILIGHT-TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos og DTS:X
      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Det finnes TV-er. Og det finnes Ambilight-TV-er

      Med integrerte LED-lys som reagerer på hver scene, omgir Ambilight deg med en glorie av fargerikt lys. All underholdning strekker seg forbi skjermen for å dra deg dypere inn i øyeblikket. Når du har opplevd det, kommer du aldri til å ville ha en TV uten.

      Levende øyeblikk. Skarpere scener.

      Levende øyeblikk. Skarpere scener.

      Zoom inn. Fortap deg i detaljene. Dette er 4K-bildepresisjon som går utover det man kan forestille seg. Med en Pixel Precise Ultra HD-skjerm for skarphet og naturtro detaljer fylles hvert øyeblikk med fantastiske opplevelser.

      Farge og kontrast slippes løs med HDR10+

      Farge og kontrast slippes løs med HDR10+

      Forvent flere detaljer. For kvalitet, bilde etter bilde. Med større vekt på farge og kontrast, blir selv de mørkeste øyeblikkene og de lyseste scenene tydeligere.

      Omslutt deg med Dolby Atmos og DTS:X

      Omslutt deg med Dolby Atmos og DTS:X

      Takket være Dolby Atmos, som gir deg en lyd som er nøyaktig slik regissøren hadde tenkt seg, og DTS:X, som skaper 3D-lydopplevelser, blir det som om du virkelig er tilstede. Når du legger til denne ekstra dimensjonen i lyden, får du en mer oppslukende opplevelse i hjemmet.

      Titan OS. Finn frem, helt enkelt.

      Titan OS. Finn frem, helt enkelt.

      Philips Smart TV Titan OS-plattformen gir deg det du liker å se på, og det raskt. Fra oppfølgere til serier og fra dokumentarer til drama – alt du vil ha, er et knappetrykk unna. Uansett hva du vil se på, får du lett tilgang til alle de beste strømmeappene.

      Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.

      Kobles sømløst til smarte hjemmenettverk.

      Med Matter Smart Home-kompatibilitet får du sømløs integrasjon med det smarte hjemmenettverket ditt. Hvis du vil styre TV-en fra Matter Smart Home-appen eller med stemmestyring, trykker du bare på knappen på fjernkontrollen og snakker. Demp lysene. Juster termostaten. Slå på Philips Ambilight-TV-en. Én kommando gjør alt. TV-en er kompatibel med Alexa-enheter og Apple AirPlay.

      Europeisk design med bærekraft i tankene.

      Kantstativ. Tynn ramme. 4K LED-TV. Dette er europeisk designkvalitet. Innholdet finnes raskt og enkelt takket være Titan OS. Hver minste detalj nøye utvalgt, helt ned til den resirkulerte fjernkontrollen av plast og resirkulert FSC-sertifisert emballasje som den leveres i.

      Gjør hvert ord tydelig med Vocal Boost

      Hvert ord høres tydelig. Vocal Boost gjør det mulig for lytteren å skru volumet på dialog opp eller ned uten at det påvirker bakgrunnslyden. Dermed vil du ikke gå glipp av et eneste øyeblikk, når hver setning høres tydelig.

      Tilkobling for spilling

      Med HDMI 2.1 og VRR får du det beste ut av konsollen, som betyr raskere spilling og jevnere grafikk. Med innstilling for lav inngangsforsinkelse som aktiveres automatisk når du slår på konsollen, er du klar for et nytt nivå av spilling.

      • Ambilight

        Ambilight-funksjoner
        • Ambilight FTI Animation
        • Musikk med Ambilight
        • AmbiSleep
        • Spillmodus
        • Lounge-lysmodus
        • Vekkerklokke med «soloppgang»
        • Tilpasser seg fargene på veggen
        Ambilight-versjon
        På tre sider

      • Bilde/skjerm

        Diagonal skjermstørrelse (tommer)
        50  tommer
        Diagonal skjermstørrelse (cm)
        126  cm
        Skjerm
        4K Ultra HD LED
        Paneloppløsning
        3840 x 2160p
        Bildemotor
        Pixel Precise Ultra HD
        Bildeforbedring
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Spill
        • HDR10+-kompatibel
        • Hjemmekino
        • Skjerm
        • Micro Dimming
        • Film
        • Personlig
        • Pixel Precise UltraHD
        • Ultra Resolution

      • Skjermoppløsning

        Oppløsningsoppdateringshastighet
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/mottak/overføring

        Digital-TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrkeindikasjon
        Ja
        Tekst-tv
        1000-siders hypertekst
        Støtter HEVC
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apper*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        Operativsystem
        TITAN OS
        Minnestørrelse (Flash)*
        8GB

      • Smart TV-funksjoner

        Interaktiv TV
        HbbTV
        Taleassistent*
        • Fungerer med Alexa
        • Fungerer med Google Home
        Smarthjemopplevelse
        • MATTER
        • Control4
        • Fungerer med Apple Home
        Spillkontrolllinje
        Spillinje 2.0
        TTS-støtte
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoavspilling
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Avspillingsformater for musikk
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Tekstformatstøtte
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Avspillingsformater for bilde
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Lyd
        2.0 kanal
        Utgangseffekt (RMS)
        20 W
        Høyttalerkonfigurasjon
        2 stk. 10 W fulltonehøyttalere
        Lydforbedring
        • AVL-modus
        • Alle lydstiler
        • Bassforbedring
        • Dolby Atmos
        • Dolby Media Intelligence
        • Underholdning
        • Equalizer
        • Høreprofil
        • Nattmodus
        • Personlig
        • Vokal-boost
        • DTS-X
        Hodetelefonfunksjoner
        Dolby Atmos for hodetelefoner
        Lydmotor
        IntelliSound
        Hovedhøyttaler
        Fulltone bassrefleks (FR01A)

      • Tilkoblingsmuligheter

        Antall HDMI-kontakter
        3
        HDMI-funksjoner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Fjernkontroll-gjennomstrømming
        • Systemlydkontroll
        • System-standby
        • Ettrykks avspilling
        Trådløs tilkobling
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, to bånd
        • Bluetooth 5.2
        • easy-pair (RC blå knapp)
        • Fungerer med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja på HDMI1
        HDMI 2.1 Funksjon
        • eARC på HDMI 1
        • EARC/VRR/ALLM støttes
        EasyLink 2.0
        • Ekstern innstilling via TV-grensesnitt
        • HDMI-CEC for Philips-TV/SB

      • Støttede HDMI-videofunksjoner

        Spill
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+-kompatibel

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
         2229834
        SDR-energiklasse
        E
        Strømkrav i på-modus for SDR
        48  Kwh/1000 t
        HDR-energiklasse
        G
        Strømkrav i på-modus for HDR
        95  Kwh/1000 t
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Nettverkstilkoblet standbymodus
        2,0  W
        Panelteknologi som brukes
        LED LCD

      • Drift

        Strømnett
        AC 100–240 V, 50/60 Hz
        Effektforbruk i standby
        mindre enn 0,5 W
        Strømsparingsfunksjoner
        • Timer for automatisk avslåing
        • Øko-modus
        • Lyssensor
        • Slå av bilde (for radio)

      • Tilbehør

        Vedlagt tilbehør
        • 2 x AAA-batterier
        • Brosjyre om regelverk og sikkerhet
        • Fjernkontroll
        • Bordstativ
        • Nettledning
        • Hurtigbrukerveiledning

      • Formgivning

        TV-farge
        Matt svart ramme
        Stativutforming
        Metallbuestativ i metall

      • Mål

        Avstand mellom to stativer
        804  millimeter
        Veggfeste-kompatibel
        200 x 100 mm
        TV uten stativ (B x H x D)
        1110 x 650 x 88 mm
        TV med stativ (B x H x D)
        1110 x 709 x 281 mm
        Emballasjekartong (B x H x D))
        1210 x 736 x 131 mm
        Vekt av TV uten stativ
        8,50 kg
        Vekt av TV med stativ
        8,80 kg
        Vekt, inkl. emballasje
        11,18 kg

      • Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
      • TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt operatøren din for mer informasjon.
      • Tilgjengeligheten av Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv
      • TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
      • Netflix-abonnement kreves. Underlagt vilkårene på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgjengelig i utvalgte språk og land.
      • Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemerker for Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaper. Amazon Alexa er tilgjengelig på utvalgte språk og i utvalgte land.
      • Knappen for nettbaserte (OTT) medietjenester på fjernkontrollen vil variere fra land til land. Se det fysiske produktet i esken.
      • Google Assistant er tilgjengelig på ulike språk og i ulike land avhengig av produkttype.
      • Rekkevidden til talestyringstjenester via TV-en varierer avhengig av land og språk. Ta kontakt med vår kundeservice for oppdatert informasjon.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit og iOS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner.
