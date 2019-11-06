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Utgått
Svært slank 4K UHD LED Android TV
Kos deg med programmene, filmene og spillene du liker, med en 4K UHD-TV som gjør at innhold fra alle kilder ser bra ut. Med Android TV, trådløs tilkobling og Ambilight kan du strømme favorittinnholdet ditt, og la deg oppsluke av det.
108 cm (43") Ambilight-TV
1600 Picture Performance Index
HDR Plus
P5 Perfect Picture Engine
Overgå tradisjonelle TV-programmer med Google Play Butikk og appgalleriet fra Philips. Opplev filmer, TV, musikk, apper og spill uten stopp på Internett. Mer å elske.
Quad Core-prosessor fra Philips møter Android-effekten for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.
Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdet i rommet. Lyssensoren og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.
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4.5
av 5
66
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
gerry
06/11/2019
Norge
Toppers produkt
Dette apparatet leverer i alle klasser supre bilder og mange flotte innstillinger !
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7300 series 55PUS7363 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7300 series 55PUS7363 Svært slank 4K UHD LED Android TV
pensj53
21/05/2019
Norge
beste tv
det beste tv jeg noen gang har hatt i hus med så mange funksjoner gleder meg hver dag jeg setter det på.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7300 series 43PUS7363 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7300 series 43PUS7363 Svært slank 4K UHD LED Android TV
LLL79
16/09/2018
Norge
Bra bilde og lyd
Dette er min første Philips tv og er fornøyd med denne tv. Man kan alltids finne noe klage på, men på dette tv er det ikke mye å klage på. Det eneste jeg kan klage på dette tv er noen små ting ang innstillinger og smart tv kynne vært smartere synes jeg. Det er et bra tv som jeg kan anbefale.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7300 series 50PUS7363 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7300 series 50PUS7363 Svært slank 4K UHD LED Android TV
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play-butikk.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.
Vær oppmerksom på at Amazon-apper ikke alltid er tilgjengelige i landet ditt (for øyeblikket fungerer Amazon-apper bare i Storbritannia, Tyskland og Østerrike).
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.
Innebygd Google Assistant følger med som en programvareoppdatering for 2018 Android TV-er.
Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktsidene for innebygd ChromeCast.