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Utgått
43PFS5503/12
Svært slank Full HD LED-TV
Forbedret enkelthet på den store skjermen. Med Philips 5500 får du oppløsning i Full HD, klar lyd og en flott seeropplevelse. Bare koble til for å se serier, filmer og spill uten problemer.
108 cm (43")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
Bildekvalitet teller. Vanlige HDTV-er gir kvalitet, men du forventer mer. Tenk deg skarpe detaljer kombinert med høy lysstyrke, utrolig kontrast og realistiske farger for et virkelig levende bilde.
Pixel Plus HD Engine fra Philips optimaliserer bildekvaliteten for å gi klare bilder med vakre kontraster. Enten du ser på TV-sendinger eller innhold fra en plate, får du skarpere bilder med lysere hvite farger og mørkere svarte farger.
3.7
av 5
23
Anmeldelser
netterwahnsinn
04/02/2020
Deutschland
Tolles Gerät
Für meine Belange der absolute Hit. Benutzerfreundliche Handhabung, tolles Gerät.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-02-04
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-02-04
Stefano1967
01/10/2018
Deutschland
Sehr leicht aber mit große kraft
Bin sehr zufrieden mit diese kauf , sehr klares Bild, die Farbe sind wunderschön. Den Preis überhaupt nicht teuer.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFS5503 Ultraflacher Full HD LED TV
10/05/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Fordeler
10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Bruksdato 2020-04-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Bruksdato 2020-04-10
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.